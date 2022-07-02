Đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022), thần tài điểm danh, 3 con giáp dù có làm gì cũng sẽ dễ dàng kiếm được bộn tiền, đầu tư là trúng lớn, một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 13:49

Theo tử vi, những con giáp luôn được thần tài kề cạnh, phúc khí tỏa sáng nên càng dễ dàng kiếm được bộn tiền, tài chính luôn ổn định theo năm tháng.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, kiên cường và có chính kiến. Dù bị người khác hãm hại, ganh ghét hay đố kỵ con giáp này cũng bỏ ngoài tai. Cứ thế mà theo đuổi đam mê, nỗ lực không ngừng để chiến thắng số phận chính là những gì Dần có thể làm được.

Nhờ có gan làm giàu, được thần tài nuông chiều nên đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022) Dần sẽ thêm phúc thêm phần, thu về bộn tiền. May mắn ập xuống đầu khiến Dần đếm tiền sái tay, sung sướng hết phần thiên hạ. Lại thêm sự nâng đỡ từ Tỷ Kiên, những chú Hổ nhanh chóng tìm thấy hướng đi cho riêng mình. Bạn thận trọng nhưng không chậm chạp, biết tiến lui hợp lý và biết đâu là con đường phù hợp nhất. Công việc của mệnh chủ ở thời điểm nhìn chung đã vào guồng ổn định, bạn chỉ cần tiếp tục vững tin mà tiến về phía trước thôi.

Đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022), thần tài điểm danh, 3 con giáp dù có làm gì cũng sẽ dễ dàng kiếm được bộn tiền, đầu tư là trúng lớn, một bước lên tiên - Ảnh 1
Con giáp Dần có cơ hội đổi đời lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể tranh thủ tiến hành các việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, tìm kiếm đối tác…đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022) bởi xác suất thành công khá lớn. Nhờ uy tín của mình, những chú Mèo có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác đáng tin cậy. Song phương sẽ tin tưởng nhau và hợp tác cùng phát triển.

Có Thiên Tài trợ mệnh, tuổi Mão không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc, dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng tự nhiên có tiền bạc ào ào đổ về túi. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số…

Đặc biệt, với người làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay quả là ngày phát tài phát lộc. Khách hàng vào ra nô nức, đơn hàng tới tấp đến tay. Tiếng lành đồn xa, chẳng cần quảng cáo gì nhiều mà người tới mua hàng nườm nượp, bản mệnh bán hàng không ngơi tay, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần.

Đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022), thần tài điểm danh, 3 con giáp dù có làm gì cũng sẽ dễ dàng kiếm được bộn tiền, đầu tư là trúng lớn, một bước lên tiên - Ảnh 2
12 con giáp may mắn, trong đó có tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022) như gấm thêm hoa, tiền bạc rủng rỉnh từ nhiều nguồn thu chảy về túi, trong đó có thể bắt đầu từ nguồn đầu tư bất động sản, cổ phiếu.

Đúng 4 giờ chiều mai (04/07/2022), tuổi Ngọ có tam hợp nâng đỡ, thêm Thiên Quan và Long Trì ban phát uy quyền. Chính vì thế, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ từ giờ đến hêt năm vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi tích cực ập đến.

Trong việc đầu tư bất động sản, người tuổi Ngọ mua may bán đắt, đầu tư đâu thắng đó, gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tuổi ngựa vốn được biết đến là con giáp có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng học hỏi hơn người cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân. Do đó, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế và sự nghiệp là điều không quá khó hiểu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ trưa (chủ nhật 03/07/2022), chính xác 100% 3 con giáp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, tuần mới đổi đời giàu không lối thoát

Đúng 12 giờ trưa (chủ nhật 03/07/2022), chính xác 100% 3 con giáp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, tuần mới đổi đời giàu không lối thoát

Trên đây là thời điểm các con giáp gặp được cơ may đổi đời, vì được ban lộc trời, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026