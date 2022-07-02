Đúng 4 giờ chiều Chủ Nhật (3/7): Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, lộc đổ về nhiều không kể xiết, tài vận hanh thông vô cùng

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn dĩ là những người có tham vọng và muốn cuộc sống thịnh vượng và giàu có. Tuy nhiên, họ ít khi nào được toại nguyện những điều đó. Trên thực tế, tuổi Dần không mang số mệnh nghèo khổ, họ luôn được trời ban phước lành và phúc đức, nên dù không giàu có nứt tường đổ vách nhưng cũng không phải chật vật lo cơm áo gạo tiền. Hầu hết những người tuổi Dần có cuộc sống khá sung túc và êm đềm, bất kể họ được sinh ra trong gia đình như thế nào. Nhìn chung, số mệnh của tuổi Dần không mấy gian truân, họ làm gì cũng sẽ được thần tài chiếu cố, không nhiều thì ít, nhưng tuyệt đối là có của ăn của để. Bên cạnh đó, với bản tính mạnh mẽ và kiên cường, tuổi Dần thừa khả năng gìn giữ những gì vốn thuộc về mình và bảo vệ tới cùng.

Tuổi Dần ngày càng may mắn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với người tuổi Tỵ, càng trải qua môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt, họ càng có khả năng đột phá bản thân và phát tài bất ngờ. Hơn thế, khát khao về cuộc sống giàu sang luôn thường trực trong suy nghĩ của con giáp này. Cộng thêm với nỗ lực kiên trì tới cùng, khi đã phát hiện thấy cơ hội trời cho, người tuổi Thân nhanh chóng nắm bắt và tận dụng triệt để. So với những con giáp khác, việc kiếm tiền của họ trở nên dễ dàng hơn bởi được thần tài phù trợ.