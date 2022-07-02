Tam tai canh Thân 42 và những con giáp bùng nổ vận hạn đúng 1/7/2022, cả đời gầy dựng, một phút đổ sông

Vì là năm đầu trong 3 năm thử thách nên Canh Thân khó có thể mưu sự lớn. Nếu bắt đầu một dự án mới, xin chia buồn vì khó có khả năng bạn đạt thành công như mong đợi.

Với người tuổi Thân, năm nay cần tránh những rắc rối trong năm. Bắt đầu năm mới, xuất hiện nhiều ttrở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân, đặc biệt năm Canh Thân năm 2022.

Có lẽ, Canh Thân 1980 sẽ phải rất đau đầu, bạc tóc để có thể vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng này. Nhưng cũng đừng nản chí, hãy cố gắng giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực, sự cẩn trọng khi làm việc, mọi sự ắt sẽ hóa hung thành cát.

Tử vi năm nay đúng 1/7/2022 tài vận của Canh Thân 1980 không còn được "khai hoa nở nhụy" như những năm trước, thay vào đó là sự lắt léo, bấp bênh và gặp nhiều trở ngại. Đây là một năm mà những con khỉ khó thoát khỏi hao tài tốn của, đặc biệt mắc phải vòng lao lý đầy thị phi liên quan đến pháp luật, kiện tụng.

Ngoài ra, trong năm nay Canh Thân không nên mơ đến chuyện làm giàu trong một sớm một chiều. Với những khoản đầu tư mạo hiểm, Canh Thân 1980 cần lưu ý kỹ trước khi hành động.

Canh Thân gặp hạn Tam tai trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Dù bước vào năm đầu của Tam Tai, nhưng Canh Thân cũng đừng bi quan vì sự nghiệp của bản mệnh này vẫn sẽ mở ra những vận trình tốt đẹp, nếu biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm.

Ngược lại, nếu để những tung tẩy, buông thả và sự bất cẩn của bản thân lấn át, chú khỉ nhỏ sẽ rất dễ gặp phải họa hại thân, ảnh hưởng xấu đến công việc, sự thăng tiến trong sự nghiệp cũng từ đó mà trì trệ.

Tuổi Tý - Nhâm Tý 1972

Năm Nhâm Dần dự báo là một năm khá cơ cực với những người tuổi Tý khi luôn phải một mình gánh vác, ít nhờ cậy được anh em, bạn bè. Từ những thất bại, khó khăn trong kinh doanh dễ dấn tới lục đục trong gia đình, vợ chồng không có sự hoà thuận, sức khoẻ giảm sút.

Tuy nhiên, năm Nhâm Dần là ngũ hành Kim nên tuổi Tý nhận được sự hỗ trợ nhất định. Báo hiệu một năm không có quá nhiều sự thay đổi, tiền bạc đủ chi tiêu chứ không dư dả. Ngoài ra, nếu những người tuổi Tý vẫn muốn mở rộng công việc làm ăn, cần tính toán cẩn thận, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh việc mất tiền, thất thu.

Với nhóm người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều thay đổi. Tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó nhưng nửa cuối năm vươn lên đạt được thành quả nhất định.

Tuổi Tý cần đề phòng vận hạn. Ảnh minh họa: Internet

Với nhóm người làm tư, làm chủ, công việc làm ăn lại có khá nhiều biến động, nhiều thách thức hơn trước, đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất như ảnh hưởng của dịch bệnh, vấn đề lạm phát giá cả… Chính vì vậy, nhóm này không nên mở rộng quy mô, làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm trong năm bởi dễ chủ về gặp khó, tiêu tán tiền bạc do bỏ dở giữa chừng hoặc có kẻ phá hoại.

Nếu khởi nghiệp, nên đi từng bước chậm rãi thăm dò biến động thị trường và xây dựng nền tảng vững chắc. Tránh nóng vội kẻo dễ bị thua lỗ, phá sản.

Tử vi 2022 tuổi Nhâm Tý- sinh năm 1972 cần cẩn trọng. Do bị ngũ hành lưu niên khắc chế (Kim khắc Mộc), công việc làm ăn có khá nhiều thay đổi, đa phần chủ về vất vả, bỏ công sức ra nhiều mà thu về chưa xứng đáng. Trong năm đề phòng đau ốm bất ngờ hoặc họa huyết quang. Từ 1/7/2022 cẩn thận đường sông nước. Trong nhà có thể có tang sự, gặp khá nhiều chuyện phiền muộn.

Tuổi Thìn - Canh Thìn 2000

Trong 3 con giáp, Thìn vướng vào hạn tam tai cần phòng tránh trong năm nay. Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ. Nửa cuối năm họ có thể đối mặt với nhiều cạnh tranh lớn, thậm chí là khốc liệt.

Canh Thìn dễ gặp đại họa trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 1/7/2022, tử vi tuổi Canh Thìn- sinh năm 2000 cần cẩn trọng. Quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp của người tuổi Canh Thìn trong năm 2022 này có thể không mấy suôn sẻ. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết.

Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm