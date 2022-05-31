Bước qua tháng 5 âm ‘Cửu Độc’ những gương mặt thường xuyên bị VẠ LÂY, tiểu nhân đổ thừa, tử vi dự đoán xui xẻo không may mắn

Tâm linh - Tử vi 31/05/2022 16:02

Dưới đây là những Giáp cần lưu ý tránh xui xẻo trong tháng 5 âm lịch tới, vượt qua 9 ngày được xem là đại hạn "thiên địa giao thái cửu độc nhật". Bạn cần cẩn trọng đặc biệt với những lời nói để tránh bị tiểu nhân hãm hại.

Theo dân gian, trong tháng 5 có 9 ngày cực kì xui xẻo. Tất cả các Giáp cần tránh và lưu ý những lời nói có thể ảnh hưởng đến bản thân. Những ngày này được liệt kê bao gồm: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 và 27 (Lưu ý là âm lịch bạn nhé). Theo quan niệm, đây là những ngày có những thứ độc hại tích tụ và khiến nhiều người gặp xui xẻo.

Cẩn tắc vô ưu hi vọng sẽ vượt qua được đại nạn.

Tuổi Thân - Hết sức cẩn trọng lời nói 

Bước qua tháng 5 âm ‘Cửu Độc’ những gương mặt thường xuyên bị VẠ LÂY, tiểu nhân đổ thừa, tử vi dự đoán xui xẻo không may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lời ăn tiếng nói có thể dẫn đến thị phi, các Giáp tuổi thân cần lưu ý tránh mang vạ ngày này. Nếu gặp phải tiểu nhân thì bạn lại mang về muộn phiền. Tuổi Thân cần lưu ý lời nói, nhẹ thì khẩu ngôn qua lại, nặng thì vướng lao lý, kiện tụng khó dứt. Bản chất tuổi Thân năng động, tháo vát và thông minh, thông qua những lưu ý Thân có thể điều chỉnh và hạn chế tối đa những tai họa không may rơi xuống. Bạn cũng có thể điều chỉnh suy nghĩ, lạc quan để phát triển hơn mà không còn bị tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.

Tuổi Tý - Cẩn thận mất tiền, mất bạc

Bước qua tháng 5 âm ‘Cửu Độc’ những gương mặt thường xuyên bị VẠ LÂY, tiểu nhân đổ thừa, tử vi dự đoán xui xẻo không may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không may có Đại Hao hung tinh hoành hành, tiền bạc, tài chính của người tuổi Tý cần lưu ý giữ gìn kĩ lưỡng. Thậm chí, trong những ngày này bạn cần tránh các giao dịch để không gặp bất lợi, xui xẻo. Cũng theo quan niệm, bạn đề phòng vay mượn cũng như tiểu nhân lừa gạt, khiến bạn nghèo hèn vì làm những điều sai trái. Tốt hơn hết, bạn vẫn nên suy nghĩ về những khoản tiết kiệm, tìm kiếm cơ hội phát triển lành mạnh trong một kế hoạch dài hơi. Bạn có thể khẳng định vị thế nhờ bước đi không ai phá vỡ được này. 

Ngoài ra, trong 9 ngày “Cửu độc”, bạn có thể vận tài ăn nói khéo léo của mình, giúp đỡ nhiều người sẽ gặp được may mắn, bức phá hơn trong cuộc sống.

Tuổi Mão - Người thứ ba “trà xanh” xuất hiện

Bước qua tháng 5 âm ‘Cửu Độc’ những gương mặt thường xuyên bị VẠ LÂY, tiểu nhân đổ thừa, tử vi dự đoán xui xẻo không may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Thật không may khi những ngày độc của người tuổi Mão được dự báo có tiểu tam quấy phá, ảnh hưởng đến đường tình duyên. Giai đoạn này, bạn có thể vướng phải rắc rối tình cảm, chút ghen tuông rối ren ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bạn cần lưu ý những ngày thứ như 15, 16, 17. Nhờ sự trấn tĩnh của mình, bạn có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa, đâu sẽ lại vào đó. Bạn có thể tham gia một số khóa học kiến thức về hôn nhân, gia đình từ các chuyên gia. Giao lưu những câu lạc bộ hội nhóm lành mạnh như: thiền, yoga, tâm lý…

Ban đầu có thể gặp khó khăn nhưng khi đã nhìn nhận rõ vấn đề, bạn có thể giải quyết ổn thỏa.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi từ 1/5 Âm lịch, 3 Giáp nhận lộc trời ban được ưu ái tiền tài rực rỡ, đánh đâu trúng đó, vận may tấn tới ầm ầm

Tử vi từ 1/5 Âm lịch, 3 Giáp nhận lộc trời ban được ưu ái tiền tài rực rỡ, đánh đâu trúng đó, vận may tấn tới ầm ầm

Có thể nói, 3 giáp sau được thần linh phù hộ, làm gì cũng thuận lợi từ 1/5 âm lịch. Trong nửa cuối năm 2022, họ cũng vượt qua vũ bão tiến lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   # tâm linh tử vi # tử vi 12 con giáp #Tử vi 12 con giáp nhâm dần 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10