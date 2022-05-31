Theo dân gian, trong tháng 5 có 9 ngày cực kì xui xẻo. Tất cả các Giáp cần tránh và lưu ý những lời nói có thể ảnh hưởng đến bản thân. Những ngày này được liệt kê bao gồm: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 và 27 (Lưu ý là âm lịch bạn nhé). Theo quan niệm, đây là những ngày có những thứ độc hại tích tụ và khiến nhiều người gặp xui xẻo.

Lời ăn tiếng nói có thể dẫn đến thị phi, các Giáp tuổi thân cần lưu ý tránh mang vạ ngày này. Nếu gặp phải tiểu nhân thì bạn lại mang về muộn phiền. Tuổi Thân cần lưu ý lời nói, nhẹ thì khẩu ngôn qua lại, nặng thì vướng lao lý, kiện tụng khó dứt. Bản chất tuổi Thân năng động, tháo vát và thông minh, thông qua những lưu ý Thân có thể điều chỉnh và hạn chế tối đa những tai họa không may rơi xuống. Bạn cũng có thể điều chỉnh suy nghĩ, lạc quan để phát triển hơn mà không còn bị tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.

Tuổi Tý - Cẩn thận mất tiền, mất bạc

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Không may có Đại Hao hung tinh hoành hành, tiền bạc, tài chính của người tuổi Tý cần lưu ý giữ gìn kĩ lưỡng. Thậm chí, trong những ngày này bạn cần tránh các giao dịch để không gặp bất lợi, xui xẻo. Cũng theo quan niệm, bạn đề phòng vay mượn cũng như tiểu nhân lừa gạt, khiến bạn nghèo hèn vì làm những điều sai trái. Tốt hơn hết, bạn vẫn nên suy nghĩ về những khoản tiết kiệm, tìm kiếm cơ hội phát triển lành mạnh trong một kế hoạch dài hơi. Bạn có thể khẳng định vị thế nhờ bước đi không ai phá vỡ được này.

Ngoài ra, trong 9 ngày “Cửu độc”, bạn có thể vận tài ăn nói khéo léo của mình, giúp đỡ nhiều người sẽ gặp được may mắn, bức phá hơn trong cuộc sống.





Tuổi Mão - Người thứ ba “trà xanh” xuất hiện

Ảnh minh họa: Internet

Thật không may khi những ngày độc của người tuổi Mão được dự báo có tiểu tam quấy phá, ảnh hưởng đến đường tình duyên. Giai đoạn này, bạn có thể vướng phải rắc rối tình cảm, chút ghen tuông rối ren ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bạn cần lưu ý những ngày thứ như 15, 16, 17. Nhờ sự trấn tĩnh của mình, bạn có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa, đâu sẽ lại vào đó. Bạn có thể tham gia một số khóa học kiến thức về hôn nhân, gia đình từ các chuyên gia. Giao lưu những câu lạc bộ hội nhóm lành mạnh như: thiền, yoga, tâm lý…

Ban đầu có thể gặp khó khăn nhưng khi đã nhìn nhận rõ vấn đề, bạn có thể giải quyết ổn thỏa.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.