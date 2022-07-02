Đúng giờ Tý hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui xẻo tránh xa, may mắn gõ cửa, thuận lợi đủ đường, công danh chạm đỉnh, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 07:22

Đúng giờ Tý hôm nay 2/7, top 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui xẻo tránh xa, may mắn gõ cửa, thuận lợi đủ đường, sự nghiệp chạm đỉnh, tình duyên khởi sắc.

Tuổi Tý

Thứ Bảy, mọi chuyện trong ngày của tuổi Tý khá tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Ngũ hành tương sinh mang tới những khởi đầu mới mẻ, sáng tạo vượt trội, bản mệnh nỗ lực hết mình vì công việc với tinh thần say mê.

Sự nghiệp của con giáp này có chiều hướng đi lên, tuổi Tý có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân, ban sẽ tỏa sáng bởi chính năng lực của mình và khẳng định được khả năng bản thân trên con đường phía trước.

Chuyện tình cảm gia đình đặc biệt tốt, các mối quan hệ hài hòa, có thể cùng người thân ăn bữa cơm thân mật hoặc trò chuyện vui vẻ. Sự nương tựa lẫn nhau sẽ giúp tuổi Tý vững vàng hơn, không còn cảm thấy cô đơn trên bước đường đời vì lúc nào cũng có điểm tựa vững chắc.

Đúng giờ Tý hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui xẻo tránh xa, may mắn gõ cửa, thuận lợi đủ đường, công danh chạm đỉnh, tình duyên khởi sắc - Ảnh 1
Chuyện tình cảm gia đình đặc biệt tốt, các mối quan hệ hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi thứ 7 ngày 2/7/2022, Thiên Tài cho thấy, dưới sức mạnh bảo vệ của một nhân vật vô hình nào đó con giáp tuổi Dần sẽ có một ngày diễn ra hết sức trôi chảy với những thành quả giá trị. Tiền bạc sẽ sớm về tay nếu bạn coi đây là cơ hội để tìm kiếm những mục tiêu mới trong đời sống, bạn sẽ có một ngày hiệu quả. 

Dần đón nhận tin vui về tài lộc trong ngày. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Thủy - Mộc tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn thời điểm này khá ổn định. Hãy cố gắng duy trì việc tập luyện thể dục, thể thao. Bạn cũng không nên giấu mình ở nhà trong một ngày thế này, buổi chiều, hãy vận động, tập luyện cho cơ thể khỏe khoắn hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui xẻo tránh xa, may mắn gõ cửa, thuận lợi đủ đường, công danh chạm đỉnh, tình duyên khởi sắc - Ảnh 2
Thủy - Mộc tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn thời điểm này khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuối Mão

Chính Tài mang tới niềm vui liên quan tới tiền bạc giúp người tuổi Mão có được niềm vui trọn vẹn, tuy nhiên còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng ngày này của bạn, bạn mới thấy kết quả là tốt hay xấu. Nếu bạn chỉ săm soi vào những điều tệ hại, bạn sẽ có những phút giây trôi qua lãng phí. 

Con giáp này dám nghĩ dám làm, dù chưa phải là giỏi nhất nhưng với tinh thần đó cũng đủ khiến cấp trên yêu mến và có cảm tình với bạn. Nhờ vậy họ đã truyền lại những kinh nghiệm và kiến thức đúc rút bao năm lại cho bạn, phải may mắn lắm mới có cơ duyên gặp đượcngười như vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.

Thủy - Mộc tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm đối với bản mệnh. Nhân cơ hội này bạn và người ấy hãy làm mới tình yêu của mình bằng việc tham gia những trải nghiệm mới. Đừng để tình yêu trở thành thói quen khiến hai người dần trở nên xa dần nhau.

Đúng giờ Tý hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui xẻo tránh xa, may mắn gõ cửa, thuận lợi đủ đường, công danh chạm đỉnh, tình duyên khởi sắc - Ảnh 3
Thủy - Mộc tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm đối với bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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