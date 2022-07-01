Đúng 18h08p hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, một bước lên đời, dữ hóa điềm lành, may mắn tới tấp, tiền của đuề huề, đại gia là đây

Theo tử vi ngày 1/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến con đường công danh sự nghiệp bỗng rộng mở hơn hẳn.

Bên cạnh đó, Tam Hợp mang cơ hội xích lại gần nhau hơn đối với những con giáp tuổi Dần bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Hai người chia sẻ nhiều sở thích và đam mê chung và cảm thấy rất gắn kết. Nhiều cặp đôi có thể nhận tin vui bầu bí trong thời gian này.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận ra được những nhân viên tiềm năng và tâm huyết với công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt, nâng đỡ đối phương, vì có thể tương lai, họ sẽ là cánh tay đắc lực của bạn đấy.

Tam Hợp mang cơ hội xích lại gần nhau hơn đối với những con giáp tuổi Dần bắt đầu mối quan hệ hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 30/6/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có cơ hội khẳng định vị thế của mình và gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể được phân công thực hiện những nhiệm vụ hoặc giữ chức vụ quan trọng.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, tất cả là nhờ bạn luôn quan tâm đến nhu cầu và khả năng thực tế của nhân viên, từ đó sắp xếp mọi người vào đúng những vị trí phù hợp.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của Chính Ấn, những suy nghĩ chủ động và tích cực chính là chìa khóa thành công của người tuổi Mùi. Thế nên đây là ngày mà bạn cần phải nỗ lực để có thể khẳng định được bản thân mình bằng những hành động quyết đoán, tự tin nhất.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay, mọi việc đều được giải quyết thuận lợi.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn kí kết, hợp tác với đối tác và khách hàng. Kí hợp đồng vào hôm nay sẽ khiến đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ ào ào vào túi.

Vận trình tình cảm bình yên, trong sáng. Người độc thân hiện đang lên kế hoạch tiếp cận người mà mình cảm mến.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn kí kết, hợp tác với đối tác và khách hàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo