Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 07:36

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, 3 con giáp sau nhận được nhiều niềm vui mới về cả sự nghiệp lẫn tài chính

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới từ 22-28/8/2022, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của Ngọ thăng hoa. Nếu có thể, hãy chi tiền túi để mời những người đã giúp bạn gặt hái thành công đi ăn uống một bữa ra trò. Điều đó vừa thể hiện lòng biết ơn, lại giúp gắn kết tình bằng hữu, có lợi cho phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tuần này, người kinh doanh, buôn bán có thu hoạch bất ngờ. Hãy mở rộng quy mô sản xuất hay kinh doanh, để thu về lợi nhuận lớn hơn. Thiên Vượng cát tinh mang quý nhân tới trợ giúp, Thiên Hỷ báo hiệu tin vui về tiền bạc, túi tiền vơi rồi lại đầy, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ - Ảnh 1
Theo tử vi tuần mới từ 22-28/8/2022, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của Ngọ thăng hoa. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ có khả năng sẽ được Quý Nhân tương trợ, công việc trở nên “thuận buồm xuôi gió”, tin vui liên tiếp. Hơn thế nữa, bản mệnh sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn dang dở trước đó. 

Vận trình tài lộc tăng cao đáng kể. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc chính. 

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ - Ảnh 2
Vận trình tài lộc tăng cao đáng kể. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc chính. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi 

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trên cơ bản là tốt vào tuần mới này. Bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo. Tuy nhiên bạn không nên quá kiêu ngạo mà vô tình đắc tội người khác trong vô thức.

Trên phương diện tiền bạc, thời điểm cuối tuần, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may. Tuy nhiên, Thiên Tài khuyên bạn chớ nên dựa dẫm vào điều đó mà cần phải kiếm tiền dựa trên công sức lao động chân chính của mình.

Sao Thiên Đức là dấu hiệu chứng tỏ cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ - Ảnh 3
Sao Thiên Đức là dấu hiệu chứng tỏ cơ hội làm ăn sẽ đến với Hợi tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Thứ hai đầu tuần (22/8), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, người người trọng vọng

Thứ hai đầu tuần (22/8), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, người người trọng vọng

Tử vi cho biết, 3 con giáp sau đây sẽ nhận được nhiều tin tốt lành trong ngày thứ Hai đầu tuần này, sự nghiệp phất lên rực rỡ

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #tử vi tuần mới # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 30 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi