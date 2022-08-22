Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, 3 con giáp sau nhận được nhiều niềm vui mới về cả sự nghiệp lẫn tài chính

Tuổi Ngọ Theo tử vi tuần mới từ 22-28/8/2022, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của Ngọ thăng hoa. Nếu có thể, hãy chi tiền túi để mời những người đã giúp bạn gặt hái thành công đi ăn uống một bữa ra trò. Điều đó vừa thể hiện lòng biết ơn, lại giúp gắn kết tình bằng hữu, có lợi cho phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuần này, người kinh doanh, buôn bán có thu hoạch bất ngờ. Hãy mở rộng quy mô sản xuất hay kinh doanh, để thu về lợi nhuận lớn hơn. Thiên Vượng cát tinh mang quý nhân tới trợ giúp, Thiên Hỷ báo hiệu tin vui về tiền bạc, túi tiền vơi rồi lại đầy, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa.

Theo tử vi tuần mới từ 22-28/8/2022, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của Ngọ thăng hoa. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ có khả năng sẽ được Quý Nhân tương trợ, công việc trở nên “thuận buồm xuôi gió”, tin vui liên tiếp. Hơn thế nữa, bản mệnh sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn dang dở trước đó. Vận trình tài lộc tăng cao đáng kể. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc chính.

Vận trình tài lộc tăng cao đáng kể. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc chính. Ảnh minh họa Tuổi Hợi Sự nghiệp của người tuổi Hợi trên cơ bản là tốt vào tuần mới này. Bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo. Tuy nhiên bạn không nên quá kiêu ngạo mà vô tình đắc tội người khác trong vô thức. Trên phương diện tiền bạc, thời điểm cuối tuần, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may. Tuy nhiên, Thiên Tài khuyên bạn chớ nên dựa dẫm vào điều đó mà cần phải kiếm tiền dựa trên công sức lao động chân chính của mình. Sao Thiên Đức là dấu hiệu chứng tỏ cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Sao Thiên Đức là dấu hiệu chứng tỏ cơ hội làm ăn sẽ đến với Hợi tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ hai đầu tuần (22/8), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, người người trọng vọng Tử vi cho biết, 3 con giáp sau đây sẽ nhận được nhiều tin tốt lành trong ngày thứ Hai đầu tuần này, sự nghiệp phất lên rực rỡ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tuan-moi-22-8-28-8-3-con-giap-cong-danh-sang-sua-tai-loc-bam-duoi-van-trinh-vuong-phat-nguoi-nguoi-ganh-ty-494227.html