Đúng 16h hôm nay 21/8/2022: Thời tới thời tới, 3 con giáp chân trái bước lên lụa đỏ chân phải bước lên gấm hoa, ôm trọn tài lộc, uống cạn tiền vàng, giàu sang quá đỗi

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 12:31

Không còn nghi ngờ gì nữa, 3 con giáp sau đây đúng 16h chiều hôm nay bước sang một trang mới, giàu nứt đổ vách

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Theo tử vi, bắt đầu từ 16h ngày 21/8, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Tuổi Dậu sẽ thấy rõ nhiều ưu điểm nhờ đó mà khiến đồng nghiệp và cấp trên rất tin tưởng.

Đúng 16h hôm nay 21/8/2022: Thời tới thời tới, 3 con giáp chân trái bước lên lụa đỏ chân phải bước lên gấm hoa, ôm trọn tài lộc, uống cạn tiền vàng, giàu sang quá đỗi - Ảnh 1
Theo tử vi, bắt đầu từ 16h ngày 21/8, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, khả năng giao tiếp linh hoạt và biết đối nhân xử thế. Họ tài năng, giỏi giang và cũng giàu tham vọng. Người tuổi này phúc khí tràn đầy, thường được quý nhân phù trợ. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ lúc khó khăn và trao cho họ cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Đúng 16 giờ, người tuổi Tỵ được dự đoán sẽ làm ăn phát tài. Những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được đối tác tin cậy và có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu cây trồng, vật nuôi mới. Người tuổi Tỵ ngày càng giàu có, quyền lực, có cuộc sống ấm no, dư dả đáng ngưỡng mộ.

Đúng 16h hôm nay 21/8/2022: Thời tới thời tới, 3 con giáp chân trái bước lên lụa đỏ chân phải bước lên gấm hoa, ôm trọn tài lộc, uống cạn tiền vàng, giàu sang quá đỗi - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ phúc khí tràn đầy, thường được quý nhân phù trợ. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ lúc khó khăn và trao cho họ cơ hội để phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ chiều nay (21/8/2022), việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn là điều nằm trong tầm tay Hợi. Thời gian này, con giáp này còn gặp nhiều may mắn hơn, bản mệnh không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Dù làm nghề gì cũng dễ dàng gặt hái thành công.

Những người làm kinh doanh đầu tư ít thì sinh lời nhiều, đầu tư nhiều thì lại không tránh được rủi ro. Vậy nên Hợi hãy chọn cách an toàn nhất cho mình. Có thể trong vài năm tới con giáp này sẽ thành đại gia lúc nào không hay.

Đúng 16h hôm nay 21/8/2022: Thời tới thời tới, 3 con giáp chân trái bước lên lụa đỏ chân phải bước lên gấm hoa, ôm trọn tài lộc, uống cạn tiền vàng, giàu sang quá đỗi - Ảnh 3
Thời gian này, con giáp này còn gặp nhiều may mắn hơn, bản mệnh không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi cảnh báo hôm nay ngày 21/8/2022, 3 con giáp nguy cơ hao tài cao, trước khi xuống tiền cần tính toán kỹ lưỡng kẻo mang thiệt vào thân

Tử vi cảnh báo hôm nay ngày 21/8/2022, 3 con giáp nguy cơ hao tài cao, trước khi xuống tiền cần tính toán kỹ lưỡng kẻo mang thiệt vào thân

Xem tử vi hôm nay cho biết, 3 con giáp không may bị sao hao tiền chiếu, dễ đánh rơi tiền bạc vì những nguyên nhân không đáng có

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