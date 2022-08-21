Tử vi cảnh báo hôm nay ngày 21/8/2022, 3 con giáp nguy cơ hao tài cao, trước khi xuống tiền cần tính toán kỹ lưỡng kẻo mang thiệt vào thân

Chủ nhật này, hung tinh Kiếp Tài cảnh báo về họa phá tài đang đến rất gần mà tuổi Thân không thể coi thường. Bản mệnh có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn, đến lúc nhìn lại mới hối tiếc không thôi.

Bản mệnh có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn, đến lúc nhìn lại mới hối tiếc không thôi. Ảnh minh họa:

Với người theo nghiệp kinh doanh, mệnh chủ nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của người bên cạnh bởi có thể bạn sẽ bị lừa gạt tiền bạc đó. Cần phải kiểm soát những nhu cầu của mình, chớ tham cái lợi trước mắt.

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, cục diện Tứ hành xung đang khiến cho con giáp này điêu đứng, tiền tài trong túi theo nhau bỏ bạn mà đi. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến bạn khó lòng xoay sở kịp, chỉ biết trân trân nhìn tiền chảy đi mất. Tới khi bạn can thiệp thì đã quá muộn màng, có lẽ đây sẽ là bài học cho bạn vì đã không chuẩn bị những phương án dự phòng để kịp thời xử lý.

Với người tuổi Mùi, cục diện Tứ hành xung đang khiến cho con giáp này điêu đứng, tiền tài trong túi theo nhau bỏ bạn mà đi. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hôm nay có thể sẽ cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống đều đang chống lại mình. Kiếp Tài khiến cho bạn trở nên thiếu tỉnh táo và sáng suốt, mắc phải những sai lầm không thể hiểu nổi.

Cái giá phải trả quá đắt khi mà con giáp này đánh mất khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình. Bạn không muốn phải khiến cho mọi người lo lắng nhưng có những chuyện chẳng thể giấu được.

Kiếp Tài khiến cho Dậu trở nên thiếu tỉnh táo và sáng suốt, mắc phải những sai lầm không thể hiểu nổi. Cái giá phải trả quá đắt khi mà con giáp này đánh mất khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm