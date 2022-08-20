Ét ô ét: Tháng 9 này, 3 con giáp bị Hung tinh chiếu, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đề phòng hao tài, ngăn chặn xui xẻo

Những con giáp sau đây trong tháng 9 này chớ dại hấp tấp, làm gì cũng phải thật cẩn trọng kẻo rước thua thiệt vào thân

Tuổi Thân Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc. Thế nhưng, chính vì thành công đến quá sớm, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nên con giáp giàu có này bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại. Sách tử vi năm 2022 có nói, trong tháng 9 này Thân phải đề cao cảnh giác. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cho vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh thì con giáp đen đủi này nên dừng lại, chờ đến thời điểm khác hãy bắt tay vào thực hiện.

Sách tử vi năm 2022 có nói, trong tháng 9 này Thân phải đề cao cảnh giác. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cho vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản Tuổi Mão Con người sống cần phải có nguyên tắc, song đôi khi chúng ta cũng cần phải có sự mềm mỏng và linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh. Xem bói tháng 9 dương lịch, đây là điều mà người tuổi Mão cần chú ý bởi điềm báo nhắc rằng trong tháng này rất có thể bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân vì mâu thuẫn cá nhân mà gây chuyện không hay. Sự cứng nhắc dễ khiến cho người khác mất lòng, công việc kém phần suôn sẻ. Hãy suy nghĩ tích cực và làm việc một cách khéo léo hơn, chắc chắn những khó khăn sẽ được đẩy lùi. Thêm một điều nữa mà người tuổi Mão cần chú ý, đó là tránh xa chuyện gây bè kết phái nơi công sở, đề phòng họa thị phi ập tới bất cứ lúc nào.

Xem bói tháng 9 dương lịch, đây là điều mà người tuổi Mão cần chú ý bởi điềm báo nhắc rằng trong tháng này rất có thể bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân vì mâu thuẫn cá nhân mà gây chuyện không hay Tuổi Thìn Trong tháng 9 này, theo tử vi học, có một số sao xấu chiếu xuống tuổi Thìn khiến con giáp này gặp một chút khó khăn. Cụ thể, tuổi Thìn cần cẩn trọng với các mối quan hệ xung quanh mình. Đặc biệt, tránh nói những câu chuyện tiêu cực, ảnh hưởng đến mọi người. Tiểu nhân cản trở trong công việc sẽ khiến tuổi Thìn gặp phải những khó khăn khi đưa ra những quyết định. Tháng này, tuổi Thìn có tâm lý không được ổn định, đôi khi vì quá chán nản, tuổi Thìn còn có ý định nghỉ việc. Vì thế, tuổi Thìn tuần này cần thời gian thư giãn và thoải mái nhiều hơn. Việc tuổi Thìn cần làm lúc này làm là tự tin theo đuổi mục tiêu sắp tới của mình, tránh xa và hạn chế tiếp xúc với các mối quan hệ xấu gây hại cho bản thân. Việc tuổi Thìn cần làm lúc này làm là tự tin theo đuổi mục tiêu sắp tới của mình, tránh xa và hạn chế tiếp xúc với các mối quan hệ xấu gây hại cho bản thân * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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