Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải mang túi 3 gang mang đi đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 08:11

3 con giáp này được dự báo là sẽ rất phát tài khi sang tuần mới đến. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Tuổi Tị

Khả năng hút tiền của Tị cực cao, làm gì cũng ra tiền khi sang tuần mới đến. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được hoàn thành và thu về nguồn thu ngoài mong đợi. Cơ hội để con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng hơn boa giờ hết nhờ sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội mười mươi vì vậy Tị hãy tranh thủ nắm bắt ngay.

Sự nghiệp của Tị giai đoạn này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của Tị được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Tị vẫn sẽ dễ dàng vượt qua. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Tị hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui.

Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải mang túi 3 gang mang đi đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu Mão biết nắm bắt thời cơ thì giữa tháng 1 trở đi rất dễ phát tài. Mão có thể kiến được bộn tiền, đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi giúp Mão an tâm hơn. 

Tử vi dự báo, đúng tuần mới đến, tuổi Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí cũng giúp con giáp này thành công hơn trong sự nghiệp. Mão có tinh thần trách nhiệm và động lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Nhờ vậy mà Mão nhận được khen ngợi từ cấp trên.

Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải mang túi 3 gang mang đi đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, thông minh và luôn biết cách tận dụng thời cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Con giáp này đang dần rũ bỏ xui xẻo để thăng hoa hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Dự đoán tuần mới đến, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc. Bạn bỏ công ra ắt sẽ thu về kết quả. Những khoản đầu tư lớn có thể chưa có thành quả nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt.

Gần như Thân đầu tư đâu là sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngồi chơi cũng kiếm được tiền tỷ. Mặc dù vậy, Thân không nên quá ham mê trò đỏ đen vì dễ mất kiểm soát, tài lộc cũng tiêu tán lúc nào không hay.

Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải mang túi 3 gang mang đi đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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