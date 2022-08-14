Tử vi tuần mới (15-21/8), vật đổi sao dời: 4 con giáp 'lật ngược thế cờ', may mắn ngập tràn, hút sạch tài lộc thiên hạ, giàu sang chạm đỉnh

Xin chúc mừng 4 con giáp may mắn tuần này (15-21/8). Nhiều cơ hội đang bày ra trước mắt, chỉ cần bạn nắm bắt được thì ắt gặt hái thành công.
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Tuổi Tý
Tuần này (15-21/8) do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên người tuổi Tý có nhiều cơ hội để ghi điểm trong mắt cấp trên.
Nếu được giao nhiệm vụ khó, Tý hãy sẵn sàng đón nhận và tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn thành tốt công việc sẽ giúp Tý nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đặt ra từ trước. Nhờ vậy mà tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, Tý còn có thể được thăng chức.
Vào cuối tuần, con đường kiếm tiền càng trở nên hanh thông hơn. Người làm kinh doanh có thể thu được hiệu quả từ các khoản tiền đầu tư trước đó. Nhờ vậy mà Tý có túi tiền rủng rỉnh. Chỉ cần nắm bắt thời cơ và mạnh mẽ thử sức, chuyên tâm thì con giáp này sẽ sớm nhận về thành quả xứng đáng.
Tuổi Dần
Tử vi tuần mới cho thấy (15-21/8), sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Dần được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, thu nhập tăng lên nhanh chóng.
Bước sang tuần mới này, khả năng kiếm tiền của người tuổi Dần được phát huy tối đa, con giáp này không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng.
Thời vận tốt đang tới, người tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp con giáp này từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.
Tuổi Ngọ
Tuần mới từ ngày 15/8, người tuổi Ngọ có tài lộc lên cao. Công việc làm ăn của họ ngày càng suôn sẻ. Người làm kinh doanh sẽ một vốn bốn lời, có quý nhân phù trợ. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi cũng có thêm thông tin hữu ích về vật nuôi, cây trồng.
Trong khi đó, những người làm công ăn lương thì có cơ hội thể hiện năng lực, thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức mình, biến ước mơ thành hiện thực, có cuộc sống giàu có, sung túc như mong đợi.
Tài lộc của người tuổi Ngọ trong giai đoạn này ngày càng rộng mở, việc trở nên giàu có cũng sẽ nằm trong tầm tay. Đến cuối năm nay, người tuổi Ngọ sẽ có iền bạc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một thoải mái, dư dả khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất có một tuần khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.
Càng về cuối tuần, bạn sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022.
Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.
Bạn chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Tuần này, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm