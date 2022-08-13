3 tuổi nghênh đón Thần Tài, ngồi chờ tiền đổ về túi trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8)

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 22:39

Theo sách tử vi, 10 ngày tới là thời điểm hoàng kim về tài lộc của 3 con giáp này. Hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Tý

3 tuổi nghênh đón Thần Tài, ngồi chờ tiền đổ về túi trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8), vận đỏ của người tuổi Tý cũng vô cùng khả quan. Theo đó, người tuổi Tý không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công.

Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Cũng trong thời gian này, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn về tình yêu và công việc.

Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể cá kiếm được khối tài sản to lớn. Trong khoảng thời gian này, dù tuổi Tý không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến tới cuối năm, cuộc sống tuổi Tý sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Thìn

3 tuổi nghênh đón Thần Tài, ngồi chờ tiền đổ về túi trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn trời sinh ra đã có số hưởng. Có một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới đạt được cuộc sống như mong muốn hơn người. Khi mới khởi nghiệp tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính dù không quá tệ hại nhưng cũng đủ gây phiền não.

Nhưng thời gian sắp tới là trong năm nay, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc biệt là trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8), ví của bản của người tuổi Thìn sẽ căng lên. Trong thời gian này sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá để dành cho tương lai.

Người tuổi Thìn hãy cố gắng hết mình, tập trung cao độ vào kế hoạch đang làm, thành công sẽ ưu ái tìm đến bạn. Không những vậy, vận thế của con giáp này còn cực tốt. Cơ hội thăng quan tiến chức, lương bổng được tăng cũng hoàn toàn có thể.

Tuổi Hợi

3 tuổi nghênh đón Thần Tài, ngồi chờ tiền đổ về túi trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8) gặp thời thăng tiến, khí thế ngút trời. Công việc của con giáp đang trở nên dễ thương hơn, cởi mở và rõ ràng hơn với mọi người xung quanh. Hợi được quý nhân giúp đỡ, chạm đến vinh quang. Tài lộc có nhiều điểm sáng, thu nhập ổn định, con giáp có cuộc sống giàu sang phú quý.

Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên của Hợi, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Hợi có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h00 chiều mai (Chủ nhật, 17/7 âm), 'khổ nhiêu đó đủ rồi': 3 con giáp chính thức thoát nghèo, cuộc sống khởi sắc, thăng tiến đường lộc, đón vận giàu sang

Đúng 16h00 chiều mai (Chủ nhật, 17/7 âm), 'khổ nhiêu đó đủ rồi': 3 con giáp chính thức thoát nghèo, cuộc sống khởi sắc, thăng tiến đường lộc, đón vận giàu sang

Vận mệnh của con người luôn có những lúc thăng trầm, nhìn sang nửa cuối tháng 7 âm lịch này, vận khí của một số người cũng sẽ bắt đầu thay đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 38 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 2 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 44 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026