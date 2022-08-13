Điểm danh 3 con giáp có duyên với Thần Tài đúng 7 ngày tới (14/8 - 20/8), làm gì cũng thuận lợi, cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc, tỷ sự như mơ

Tử vi cho biết, 7 ngày tới đây (14/8 - 20/8), những người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông. Người tuổi Thân vốn tài giỏi thông minh, ngay khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trời sinh những người tuổi Thân khi làm việc gì đều biết nhìn xa trông rộng, không tham lam lợi trước mắt, mà luôn cẩn thận tỉ mỉ quan sát xung quanh, chờ đợi thời cơ tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Trời sinh những người tuổi Mão vốn có tính tình thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Mão có chí tiến thủ, luôn tranh thủ và nắm bắt mọi cơ hội để có được cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương trong thời gian tới. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Thân nửa cuối năm 2022 sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới (14/8 - 20/8), tuổi Mão được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Họ vốn là những người rất thông minh và khéo léo trong cách nhìn nhận sự việc, vì vậy quãng thời gian này sẽ có cơ hội làm giàu "ngàn năm có một" cho những người tuổi Mão.

Trong những sắp tới, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tháng cuối năm nay, tuổi Mão không những có thể gầy dựng sự nghiệp vững chắc mà cuộc sống trong tương lai sẽ càng viên mãn hơn.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn sở hữu tính cách phóng khoáng, thích tự do sáng tạo và luôn độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Người tuổi Thìn bên ngoài vô lo vô nghĩ nhưng bên trong lại là người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình cùng những người mình thương yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, 7 ngày tới đây (14/8 - 20/8), tuổi Tỵ là một trong những con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Quãng thời gian này, họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra trơn tru, suôn sẻ.

Tài lộc của con giáp này khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Dự kiến, những tháng cuối năm nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất tuổi Thìn cũng kiếm được số tiền kha khá, đủ để sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm