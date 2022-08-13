Tử vi cho biết, đúng 3 ngày tới đây (19/7 âm lịch), con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Thân có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Những người tuổi Thân được nhận xét có tính cách hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Thân cũng rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Đứng trước khó khăn, thử thách, con giáp này thể hiện được sự can đảm, điềm tĩnh.

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn sống tình cảm, không quá câu nệ vật chất nhưng cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo được cuộc sống sung túc đủ đầy. Đa số người tuổi Sửu mưu cầu một cuộc sống nhàn hạ, nhưng họ lại bất ngờ được trời ban nhiều phúc đức, làm gì cũng may mắn và đặc biệt là có quý nhân bên cạnh phù trợ hết mực.

Thời gian này, Thân sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Thân tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, kể từ ngày 19/7 âm lịch tới đây, tuổi Sửu được xem là con giáp Tam hợp, vì vậy họ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Không những sự nghiệp có tiến triển tốt mà tài vận ngày càng dồi dào.

Đặc biệt, kể từ thời điểm này trở đi, thu nhập của tuổi Sửu tăng lên đáng kể, họ sẽ thu được từ nhiều nguồn và giúp cuộc sống phát triển lên tầm cao mới. Dự kiến, từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội, vì có khả năng sẽ đổi đời bất ngờ trong năm nay, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng có được cuộc sống đầy đủ sung túc, không lo về tiền bạc thiếu thốn.

Tuổi Tuất

Người cầm tinh con giáp Tuất sinh ra đã hiền lành lương thiện hơn người nên cuộc sống của con giáp này ít khi gặp những chuyện buồn bực, thị phi. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian 3 ngày tới đây (19/7 âm lịch), những gì phiền muộn trước đó của người tuổi Tuất sẽ tan biến nhường chỗ cho con giáp này có thời gian vui vẻ, thoải mái. Người tuổi Tuất hãy nỗ lực hết mình cho công việc đây chính là giai đoạn bạn được người cấp trên nhìn nhận đề bạt tăng lương, tăng chức.

Vận mệnh của người tuổi Tuất sẽ có những bước đột phá đáng kể khiến cho con giáp này thu được những khoản tiền đáng ngưỡng mộ từ công việc của mình. Đây cũng là thời gian phát tài phát lộc, làm ăn vượng phát của những người kinh doanh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm