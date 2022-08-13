Tử vi đã chỉ điểm, 4 con giáp có 'duyên' với TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC nhất tuần tới (15/8 - 21/8)

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 07:34

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8 của tuần mới, vận tài lộc tăng vọt, 4 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, may mắn vào nhà.

Tuổi Tỵ

Tử vi đã chỉ điểm, 4 con giáp có 'duyên' với TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC nhất tuần tới (15/8 - 21/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Tỵ luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Theo tử vi, trong tuần mới này (15/8 - 21/8) người tuổi Tỵ sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tỵ cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Tuổi Mùi

Tử vi đã chỉ điểm, 4 con giáp có 'duyên' với TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC nhất tuần tới (15/8 - 21/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố trong tuần mới này (15/8 - 21/8). Các nhiệm vụ được Mùi giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Mùi xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm.

Sự giỏi giang, thông minh giúp Mùi được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi đã chỉ điểm, 4 con giáp có 'duyên' với TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC nhất tuần tới (15/8 - 21/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nằm trong TOP 4 con giáp phát tài tuần này (15/8 - 21/8). Trên phương diện kinh doanh, ngay từ đầu tuần, Cát Tinh phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. 

Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua, đồng thời dư dả trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Có thể một số vướng mắc sẽ xảy ra trên con đường làm giàu của bạn, song bản mệnh chớ nên đầu hàng, cho dù xung quanh không có ai trợ giúp mình đi chăng nữa.

Tuổi Hợi

Tử vi đã chỉ điểm, 4 con giáp có 'duyên' với TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC nhất tuần tới (15/8 - 21/8) - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp phát tài tuần mới này (15/8 - 21/8) nên cả người theo đuổi con đường sự nghiệp và người đầu tư, kinh doanh tuổi Hợi đều có cơ hội để cải thiện tình hình kinh tế.

Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bạn mạnh dạn nêu lên ý kiến, góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn nữa.

Chắc hẳn bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã thể hiện, cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến việc cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn.

Những người làm ăn, kinh doanh có thể tìm được hướng đi mới cho bản thân chứ không còn mãi đi theo một lối mòn nào đó nữa. Tài lộc vượng nhất vào khoảng thời gian giữa tuần, nhất là với người làm nghề tự do và người làm kinh doanh. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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