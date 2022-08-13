Đồng hồ điểm vào lúc 16h30 chiều nay (16/7 âm lịch), vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp trúng giải đặc biệt trăm tỷ, rung đùi hưởng lộc, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 05:26

Tài lộc sẽ gọi tên những con giáp nào đây?

Tuổi Sửu

Đồng hồ điểm vào lúc 16h30 chiều nay (16/7 âm lịch), vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp trúng giải đặc biệt trăm tỷ, rung đùi hưởng lộc, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu cũng là con giáp siêng năng, cần mẫn và đặt công việc lên hàng đầu. Tuổi Sửu không quá tham vọng nhưng con giáp này luôn muốn mình có thể sở hữu cuộc sống hoàn hảo.

Tử vi sau Rằm tháng 7 âm lịch cho biết, đường tài lộc công danh của tuổi Sửu cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công. Sửu sẽ có nửa cuối năm hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Vì thế đây là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm vào lúc 16h30 chiều nay (16/7 âm lịch), vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp trúng giải đặc biệt trăm tỷ, rung đùi hưởng lộc, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có giác quan thứ sáu nhạy bén nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, tiểu nhân dù muốn cũng khó lòng hãm hại. Mùi biết cách vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh nên sẽ sở hữu cuộc sống sung túc, viên mãn ngay từ thuở độc thân.

Theo tử vi sau Rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể đúng 16h30 chiều nay (16/7 âm), có Cát Tinh soi chiếu, Thần Tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Mùi. May mắn gia tăng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, khiến động lực cố gắng của người tuổi Mùi ngày càng được nâng cao. Vận may nghề nghiệp đang trên đà phát triển. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Mùi hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Mùi bắt đầu kinh doanh, đầu tư các loại hình bất động sản hoặc tiết kiệm cho tương lai. Các cơ hội công việc mới tuyệt vời, Mùi càng làm việc chăm chỉ, càng nhiều cơ hội rộng mở đến với con giáp này.

Tuổi Tuất

Đồng hồ điểm vào lúc 16h30 chiều nay (16/7 âm lịch), vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp trúng giải đặc biệt trăm tỷ, rung đùi hưởng lộc, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (16/7 âm lịch) cho biết, người tuổi Tuất sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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