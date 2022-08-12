Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua qua ngày mai (13/8), Quan Thế Âm hiển linh, Thần Tài gõ cửa: 3 con giáp trúng số đổi đời, phát tài phát lộc, vận đỏ như son, phúc lộc song toàn

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 14:44

Tử vi cho biết, kể từ thứ Bảy tuần này (13/8), 3 con giáp may mắn với tay đến thành công, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, phúc khí chẳng ai bằng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh vốn tính siêng năng, nhẫn nại, con giáp này sẽ luôn cố gắng dù con đường phía trước có khó khăn thế nào đi nữa. Trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm, không bao giờ nản lòng của tuổi Tỵ sẽ khiến mọi người kính nể.

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua qua ngày mai (13/8), Quan Thế Âm hiển linh, Thần Tài gõ cửa: 3 con giáp trúng số đổi đời, phát tài phát lộc, vận đỏ như son, phúc lộc song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua ngày 13/8 này, vận khí lên rất cao, con giáp tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Đặc biệt, được trợ giúp bởi cát tinh Long Đức nên tuổi Tỵ dễ gặp được quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp và chuyện kiếm tiền, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ. Chính vì thế, tuổi Tỵ được khuyên là nên dành nhiều tâm sức cho công việc hơn để nâng cao cơ hội tăng thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Tuổi Mùi

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua qua ngày mai (13/8), Quan Thế Âm hiển linh, Thần Tài gõ cửa: 3 con giáp trúng số đổi đời, phát tài phát lộc, vận đỏ như son, phúc lộc song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày 13/8 này trở đi, những người tuổi Tỵ không cần phải lo lắng gì, họ sẽ gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống, mỗi ngày trôi qua đều có hỷ sự, càng làm việc càng tìm được cơ hội thăng hoa.

Thời gian qua khó khăn thế nào không biết nhưng từ thời điểm này trở đi, tuổi Tỵ sẽ thu hút được nhiều tài vận. Từ sau Rằm tháng 7 âm lịch này, cuộc sống những người tuổi Mùi khởi sắc toàn diện, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay những cơ hội làm giàu đều đến bên họ.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu tìm được cơ hội đầu tư thì không nên bỏ qua, phải nắm bắt bằng mọi giá, có như thế thì mới mong làm giàu. Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng, bạn sẽ nhận được trái ngọt. Tài lộc sẽ không ngừng chảy vào ví của Mùi khiến cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Tuất

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua qua ngày mai (13/8), Quan Thế Âm hiển linh, Thần Tài gõ cửa: 3 con giáp trúng số đổi đời, phát tài phát lộc, vận đỏ như son, phúc lộc song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Tuất luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng, có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình. Tuất là những con người quyết đoán, thứ gì cầm lên được cũng sẽ hạ xuống được.

Theo tử vi dự đoán, kể từ ngày mai (thứ Bảy, 13/8), tuổi Tuất sẽ nhận nhiều cơ hội làm giàu, khả năng phát tài cực lớn. Khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước trở thành một người giàu có khiến nhiều ngời ngưỡng mộ.

Bước qua tai ương, công việc của con giáp thuận lợi hơn rất nhiều. Những cơ hội sẽ tự tìm đến con giáp dù bạn chẳng cần đi đâu xa. Tuất có thu nhập ổn định, dư dả chi tiêu. Trong thời gian tới tuổi Tuất không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Tuất càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày

Bước qua ngày 16/7 âm lịch này, vận khí lên cao, 4 con giáp kiếm tiền suôn sẻ, thăng quan tiến chức, mùa thu vàng rực rỡ, tâm trạng phấn chấn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng