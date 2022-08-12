Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 13:18

Bước qua ngày 16/7 âm lịch này, vận khí lên cao, 4 con giáp kiếm tiền suôn sẻ, thăng quan tiến chức, mùa thu vàng rực rỡ, tâm trạng phấn chấn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường sống lý trí, vì cho rằng có thu hoạch cũng phải trả giá nên cố gắng hết mình vì sự nghiệp, cố gắng làm việc chăm chỉ khi có cơ hội, không hối hận.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/7 âm lịch cho biết, vận trình tài lộc của người tuổi Tý phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Tý có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Tý sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới…

Có được sự may mắn này, Tý nhờ được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên từ đây đến cuối năm, sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Tý cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/7 âm lịch cho biết, tuổi Dậu là 1 trong 3 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ. Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Dậu được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe.

Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Dậu nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. 

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Dậu vững vàng đi lên trong công việc.

Tuổi Hợi

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn. Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác, họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si.

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày 16/7 âm lịch đến cuối năm, mọi xui xẻo của tuổi Hợi nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Dự đoán những tháng cuối năm này, hầu bao những người tuổi Hợi sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Thời gian sắp tới, công việc dù khó khăn đến mấy thì Hợi cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”. Mọi thứ trong những ngày tới đây bất ngờ hanh thông. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên giúp con đường tài vận của con giáp này thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7 âm lịch), Cát Tinh vén mây mù bao phủ: 4 con giáp đón lấy hào quang, xoay chuyển cục diện, vận rủi không bao giờ gặp lại, vận may sẽ bủa vây mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi trời sinh vốn tính siêng năng, nhẫn nại, con giáp này sẽ luôn cố gắng dù con đường phía trước có khó khăn thế nào đi nữa. Trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm, không bao giờ nản lòng của tuổi Mùi sẽ khiến mọi người kính nể.

Theo tử vi, bước qua Rằm tháng 5 âm lịch, Mùi sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Đặc biệt, tuổi Mùi không chỉ được Thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. Quý nhân này sẽ cho tuổi Mùi nhiều cơ hội làm giàu, từ thời gian này không chỉ bộn tiền mà còn sống dư dả sung túc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự báo rằng, vận trình của những con giáp này sẽ có sự chuyển biến tích cực, đón nhận nhiều tài lộc trời ban trong thời gian tới.

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