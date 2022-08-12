Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, vận khí lên cao: 3 con giáp bùng nổ vận may, nhân đôi tài lộc, hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió

Tử vi dự báo rằng, vận trình của những con giáp này sẽ có sự chuyển biến tích cực, đón nhận nhiều tài lộc trời ban trong thời gian tới.
- Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (13 - 14/8), nước chảy chỗ trũng: Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, vận trình dát vàng, may mắn gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý
- Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 13/8), vận khí của 4 con giáp này siêu vượng, được phúc tinh soi sáng, biến hung thành cát, tài lộc dồi dào
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Sửu luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.
Thời gian qua, tuổi Sửu đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Sau Rằm tháng 7 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Sửu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Sửu ngày càng hưng thịnh, phú quý.
Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Sửu sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ. Thời gian sắp tới, những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, những người làm công ăn lương sẽ được thăng hoa tiến chức. Còn những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, nếu đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận cao. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, việc tìm kiếm của cải trở nên dễ dàng hơn, đạt được mục tiêu trong năm nay.
Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.
Từ sau Rằm tháng 7 Âm lịch, người cầm tinh con Mèo có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.
Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ sau Rằm tháng 7 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.
Tuổi Thìn
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Tử vi dự báo rằng, sau Rằm tháng 7 âm lịch, vận trình của tuổi Thìn bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời sắp tới, tuổi Thìn chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.
Tử đây đến cuối năm, con giáp tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, họ sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống vẹn toàn đôi đường, tình tiền có nhiều thay đổi khiến bản thân họ cũng không tin được. Có một số người tuổi Thìn sẽ thay đổi cuộc đời trong những tháng cuối năm theo chiều hướng tích cực, tình tiền đủ đầy. Trong công việc, tuổi Thìn cũng sẽ tìm thấy được đam mê, cuộc sống bước sang trang mới thú vị hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm