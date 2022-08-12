Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, vận khí lên cao: 3 con giáp bùng nổ vận may, nhân đôi tài lộc, hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 12:01

Tử vi dự báo rằng, vận trình của những con giáp này sẽ có sự chuyển biến tích cực, đón nhận nhiều tài lộc trời ban trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Sửu luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, vận khí lên cao: 3 con giáp bùng nổ vận may, nhân đôi tài lộc, hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, tuổi Sửu đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Sau Rằm tháng 7 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Sửu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Sửu ngày càng hưng thịnh, phú quý. 

Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Sửu sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ. Thời gian sắp tới, những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, những người làm công ăn lương sẽ được thăng hoa tiến chức. Còn những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, nếu đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận cao. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, việc tìm kiếm của cải trở nên dễ dàng hơn, đạt được mục tiêu trong năm nay. 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, vận khí lên cao: 3 con giáp bùng nổ vận may, nhân đôi tài lộc, hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ sau Rằm tháng 7 Âm lịch, người cầm tinh con Mèo có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ sau Rằm tháng 7 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, vận khí lên cao: 3 con giáp bùng nổ vận may, nhân đôi tài lộc, hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, sau Rằm tháng 7 âm lịch, vận trình của tuổi Thìn bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời sắp tới, tuổi Thìn chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.

Tử đây đến cuối năm, con giáp tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, họ sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống vẹn toàn đôi đường, tình tiền có nhiều thay đổi khiến bản thân họ cũng không tin được. Có một số người tuổi Thìn sẽ thay đổi cuộc đời trong những tháng cuối năm theo chiều hướng tích cực, tình tiền đủ đầy. Trong công việc, tuổi Thìn cũng sẽ tìm thấy được đam mê, cuộc sống bước sang trang mới thú vị hơn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp nào tiên tri đoán định nắm 99% cơ hội trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (13 - 14/8), tận dụng thời cơ là cuộc đời 'nở hoa'

3 con giáp nào tiên tri đoán định nắm 99% cơ hội trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (13 - 14/8), tận dụng thời cơ là cuộc đời 'nở hoa'

Hai ngày cuối tuần (13 - 14/8) sẽ là thời điểm 3 con giáp này bùng nổ may mắn, tài chính rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn rằm tháng 7 âm lịch con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng