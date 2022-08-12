Sửu cần cù, chịu thương chịu khó với ước vọng sẽ thay đổi được cuộc sống lại biết cách tính toán phù hợp với thời cuộc nên được Thần Tài ưu ái dẫn lối chỉ đường. Nhờ vậy mà tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể. Nếu làm nghề kinh doanh Sửu sẽ ngày càng phát tài, việc làm ăn thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận.

Trong 2 ngày cuối tuần này (13 - 14/8), những con giáp tuổi Sửu có cát khí che chở nên có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt họ. Trên con đường tìm kiếm tài lộc, Sửu nhận được nhiều may mắn.

Những người tuổi Tỵ có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, con giáp này luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Vậy nên nếu không tranh thủ nắm bắt thì sẽ đánh mất chúng. Sửu dường như chẳng bỏ lỡ một giây phút nào để hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đề ra. Họ quả thực xứng đáng nhận về những thành quả tốt đẹp bởi họ đã nỗ lực hết mình.

Cuối tuần này (13 - 14/8), những người tuổi Tỵ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, có hy vọng thoát khỏi tình cảnh nghèo khó, vất vả trong công việc. Cuộc sống nhờ đó cũng khởi sắc, tiến đến sự giàu sang, sung túc.

Trong thời gian này người tuổi Tỵ còn được quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tỵ không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

Tuổi Tuất

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Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, con giáp này tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó.

Tử vi cuối tuần này (13 - 14/8) cho biết, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần của Tuát thoải mái, bên cạnh đó tuổi Tuất còn gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối, tìm kiếm cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, giúp cuộc sống bớt lo toan hơn trong thời gian tới.

Con giáp may mắn sẽ cải thiện được khó khăn mỗi ngày, bên cạnh đó cũng được quý nhân giúp sức, nhờ vậy mà thời gian tới gặp được nhiều chuyện vui vẻ. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm