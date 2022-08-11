Đúng 0h đêm nay (15/7 âm), giờ vàng đã điểm, Phật Bà hiển linh: TOP 3 con giáp được độ mệnh rất cao, thời gian tới gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 21:39

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 7 âm lịch này, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng thuận lợi may mắn trên con đường công danh, tài lộc của mình.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ. Mặc dù vậy, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Đúng 0h đêm nay (15/7 âm), giờ vàng đã điểm, Phật Bà hiển linh: TOP 3 con giáp được độ mệnh rất cao, thời gian tới gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 7 âm lịch này trở đi có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Ngọ vì nhiều lý do. Những ngày sắp tới, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ có nhiều diễn biến tích cực khiến cho người tuổi Tuất có cuộc sống viên mãn, dư dả hơn.

Những tháng cuối năm 2022, người tuổi Ngọ thêm phần thăng hoa, viên mãn cả trong công danh và tài lộc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Tới năm 2023 thì tài lộc của người còn tăng cao gấp bội khiến cho người tuổi Ngọ trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu luôn đặt trách nhiệm của bản thân lên hàng đầu, làm gì cũng ổn thỏa, chu đáo. Dù có sinh ra trong gia đình giàu có hay không, tuổi Sửu bằng sự nỗ lực của mình để tự làm giàu cho bản thân, hướng đến cuộc sống tốt đẹp. 

Đúng 0h đêm nay (15/7 âm), giờ vàng đã điểm, Phật Bà hiển linh: TOP 3 con giáp được độ mệnh rất cao, thời gian tới gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Sửu sẽ có Thần Tài phù hộ độ trì, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, họ sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. 

Thời gian sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Sửu về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc, đúng sở trường, người tuổi Sửu nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống hạnh phúc sau này.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất giàu lòng trắc ẩn, nhân ái, yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái, phóng khoáng, vì thế con giáp này luôn được mọi người xung quanh yêu mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ, những người sinh vào tuổi Tuất sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định.

Có thể nửa đầu năm không mấy suôn sẻ với người tuổi Tuất nhưng chỉ cần không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn chỉ trong tầm tay.

Đúng 0h đêm nay (15/7 âm), giờ vàng đã điểm, Phật Bà hiển linh: TOP 3 con giáp được độ mệnh rất cao, thời gian tới gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 7 cho đến cuối năm sẽ là giai đoạn thăng hoa nhất khi tuổi Tuất không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, dù làm bất cứ việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Thậm chí trong vài năm tới, tuổi Tuất trở thành đại gia lúc nào không hay khi cuộc sống đủ đầy, mọi thứ viên mãn khó ai sánh kịp.  

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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