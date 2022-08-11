Kể từ sau Rằm tháng 7 âm lịch này, nước đẩy thuyền lên, thời thế thay đổi: 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên sáng lòa, tinh thần phấn chấn, tài lộc nở hoa rực rỡ

Sau ngày Rằm tháng 7, tử vi dự đoán có 3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc phất lên như diều gặp gió.
- Trúng số cực đậm đúng 16h chiều mai (12/8), 3 con giáp gánh núi tiền về nhà, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông
- Đúng 21 giờ hôm trăng Rằm tháng 7 âm lịch, trần thế đổi cục diện: 3 con giáp kết thúc chuỗi ngày 'đầm đìa nước mắt', nhận được lộc Thần Tài, không phát tài cũng thoát được nạn lớn
Tuổi Mão
Những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Mão luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.
Tử vi dự báo rằng từ thời điểm Rằm tháng 7 âm lịch đến hết tháng, đường tài lộc của tuổi Mão có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Mão có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.
Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Mão có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống. Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong nửa cuối năm 2022. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Mão.
Tuổi Ngọ
Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Ngọ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Ngọ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.
Tử vi học có nói, trong năm 2022, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, từ sau Rằm tháng 7 âm lịch này trở di, tuổi Ngọ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Ngọ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.
Ngày trước tuổi Ngọ khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giờ đến cuối năm sẽ có lúc con giáp này tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, cuối năm 2022 sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, không những mua được nhà lớn mà còn đổi được xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần có tính cách phóng khoáng, thích tự do. Họ tích hợp để làm những công việc có tính chất sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Dần vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.
Tử vi dự báo rằng, sau Rằm tháng 7 âm lịch, vận trình của tuổi Dần bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời gian này, tuổi Dần chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.
Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dần sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của tuổi Dần từ sau Rằm tháng 7 này cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như mong muốn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm