Thần Tiên chỉ điểm vào lúc 16h30 ngày Rằm tháng 7 này, 3 con giáp 'đào được hố vàng', trúng mánh cực to, phất lên làm giàu nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 22:41

Đã đến lúc 3 con giáp này gặp thời phất lên, nghèo khổ túng thiếu chỉ còn quá khứ, những ngày tháng tươi đẹp đang vẫy gọi họ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt.

Thần Tiên chỉ điểm vào lúc 16h30 ngày Rằm tháng 7 này, 3 con giáp 'đào được hố vàng', trúng mánh cực to, phất lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16h30 ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, vận thế của người tuổi Tý vô cùng tốt, do bước vào cục diện Tam Hợp nên vận may liên tiếp kéo đến. 

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tý tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không gặp nhiều trở ngại.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Thần Tiên chỉ điểm vào lúc 16h30 ngày Rằm tháng 7 này, 3 con giáp 'đào được hố vàng', trúng mánh cực to, phất lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào lúc 16h30 chiều ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp.

Cuộc đời của Dậu như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng trong thời gian tới. Dậu sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân không dễ bắt nạt. Trong cuộc sống thường ngày, dù trông họ trầm tính, ăn nói khéo léo nhưng thực chất họ không phải là người nhát gan. Con giáp tuổi Thân nhận thấy rằng, chỉ cần kiên nhẫn và khéo léo thì họ có thể giải quyết hầu hết mọi việc trong cuộc sống mà không cần phải quá gắng sức, va chạm nhiều.

Thần Tiên chỉ điểm vào lúc 16h30 ngày Rằm tháng 7 này, 3 con giáp 'đào được hố vàng', trúng mánh cực to, phất lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi phương Đông cho biết, đúng 16h30 chiều Rằm tháng 7 này, người tuổi Thân có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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