Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (13 - 14/8), nước chảy chỗ trũng: Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, vận trình dát vàng, may mắn gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý

Công việc của bản mệnh ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Chẳng những vậy, con giáp này còn có cơ hội cải thiện thu nhập. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Mão có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Cũng nhờ vậy, cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Bạn cũng đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này (13 - 14/8), người tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu cố nên thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị.

Sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong thời gian qua sẽ giúp Tỵ đạt được không ít thành công trong công việc. Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng.

Mọi thứ trong thời gian này diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tỵ thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, trong 2 ngày cuối tuần này (13 - 14/8), tuổi Mùi được Chính Tài ghé thăm nên công việc có dấu hiệu tích cực. Nhiều người sắp được tăng lương, được đề bạt hoặc đòi lại được quyền lợi của mình trong công việc. Tâm tính cần cù, thật thà, tháo vát như bản mệnh sẽ sớm được người khác nể phục.

Nhất là trong thứ 7 ngày 13/8/2022, công việc của bản mệnh có bước tiến nhất định. Con giáp này vốn là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Thời điểm này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc. Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Mùi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm