Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (14/8), 3 con giáp đưa tay hứng lộc trời cho, vận đỏ như son, hỷ sự liên miên, tài lộc tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 20:46

Kể từ ngày mai (14/8) trở đi, 3 con giáp may mắn có cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, hỷ sự về liên miên.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn cần cù, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm Nhâm Dần, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lại rất cầu tiến. Con giáp này không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (14/8), 3 con giáp đưa tay hứng lộc trời cho, vận đỏ như son, hỷ sự liên miên, tài lộc tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban trong ngày chủ nhật cuối tuần này (14/8) nên vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Không những thế, người tuổi này còn gặp được quý nhân, được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (14/8), 3 con giáp đưa tay hứng lộc trời cho, vận đỏ như son, hỷ sự liên miên, tài lộc tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, kể từ ngày mai (14/8) trở đi, tuổi Mùi có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành công trong công việc. Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Trong đó cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Mùi có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Mùi đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (14/8), 3 con giáp đưa tay hứng lộc trời cho, vận đỏ như son, hỷ sự liên miên, tài lộc tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi cuối tuần (Chủ nhật, 14/8), tuổi Tuất may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ Cát Tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

Tuổi Tuất còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp. Trước đó, người tuổi Tuất đã gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống nhưng đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc với con giáp này. Những nỗ lực trước đó của người tuổi Tuất sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng, chỉ cần con giáp này nỗ lực chăm chỉ thì tài khoản nảy sổ không hề nhỏ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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7 ngày tới đây (14/8 - 20/8), tài vận của 3 con giáp này rất vượng, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt.

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