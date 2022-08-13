Đúng 16h00 chiều mai (Chủ nhật, 17/7 âm), 'khổ nhiêu đó đủ rồi': 3 con giáp chính thức thoát nghèo, cuộc sống khởi sắc, thăng tiến đường lộc, đón vận giàu sang

Theo tử vi , đúng 16h00 chiều ngày 17/7 âm lịch này, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Ngọ có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Những người tuổi Ngọ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Ngọ tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Những người tuổi Mão được nhận xét có tính cách khiêm tốn, vững vàng trong công việc. Con giáp này thường học hỏi kinh nghiệm của những người thành công khác để phát triển sự nghiệp của bản thân.

Thời gian trước khó khăn thế nào không quan trọng, mà là từ giờ trở đi tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, chuyện vui cũng đến bên giúp họ thoải mái và hạnh phúc. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này (chủ nhật, 17/7), con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Mão sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Mão có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Những tháng còn lại của năm 2022 này, sự nghiệp của Mão khởi sắc theo một cách rất riêng, tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra mọi việc lại suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tuổi Mão sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Con giáp này cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 17/7 âm lịch cho biết, đúng 16h00 chiều cùng ngày, con giáp tuổi Thân được Thần Tài ưu ái ban cho số tiền lớn. Đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Thân làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng như họ đã từng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm vốn để làm ăn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm