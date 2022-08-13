4 con giáp hợp vía với Phúc Lộc Tinh trong tuần mới (15/8 - 21/8), chuyện làm ăn sẽ ngày càng sung túc thịnh vượng

Bước sang tuần mới (15/8 - 21/8), 4 con giáp này giàu sang may mắn vô cùng, ngồi chơi cũng tha hồ hưởng lộc.

Tuổi Hợi Trời sinh người tuổi Hợi hiền lành, lương thiện và cần mẫn vô cùng. Họ chẳng bao giờ tranh đoạt của ai, càng không hãm hại người khác để mưu cầu lợi lộc. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp dẫu biết đối phương lòng dạ hẹp hòi Hợi vẫn nhắm mắt cho qua, không thèm chấp nhặt. Ảnh minh họa: Internet Vậy nên, Hợi tích được rất nhiều công đức, gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Trong tuần mới này (15/8 - 21/8), con giáp Hợi sẽ được quý nhân nâng đỡ hết mực, giúp công việc làm ăn của bản mệnh thuận lợi bất ngờ. Nhờ thế, số dư trong tài khoản của Hợi tăng nhanh đến chóng mặt, tiền chất đầy nhà cũng không hết. Cuối năm nếu không thành đại gia thì Hợi cũng có của ăn của để, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ.

Tuổi Sửu Ảnh minh họa: Internet Bước sang tuần mới (15/8 - 21/8), người tuổi Sửu nhận được nhiều tin vui bất ngờ, tài lộc phủ phê, thuận lợi trong công việc. Ngoài ra, người tuổi Sửu sẽ gặp vận may về tiền bạc, họ có cơ hội trúng thưởng hay thậm chí là trúng độc đắc. Trong công việc, con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng chức, tăng lương. Tuần mới này quả thật là cơ hội tốt, tuổi Sửu nhất định phải tận dụng! Đây là quãng thời gian mà những người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Năm Nhâm Dần, người tuổi Dậu đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành. Theo tử vi dự đoán, tuần mới này (15/8 - 21/8), người tuổi Dậu phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Dậu hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Dậu đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức. Tuổi Mùi Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Mùi luôn biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Con giáp này luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Mùi trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín. Tử vi cho biết, trong tuần mới tới đây (15/8 - 21/8), tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Thời gian này tuổi Mùi sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Thử thách trong thời gian tới là không tránh khỏi, nhưng đây thực sự là cơ hội giúp tuổi Mùi vươn lên một tầm cao mới, tình tiền không thiếu thứ gì. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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