Tử vi tuần mới 12 con giáp (22/3 - 28/3/2021): Tý thăng chức tăng lương, Mão giàu lên nhanh chóng, Thìn khó tránh tai ương

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Tý

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ 22/3/2021 - 28/3/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.

Vận tài lộc của con giáp trong tuần này có những bước tiến triển khá tích cực. Người kinh doanh buôn bán sẽ có thể phát tài hoặc có được mối làm ăn lớn. Người làm công ăn lương sẽ nhận cơ hội thăng tiến cao hoặc được tăng lương xứng đáng với công sức bỏ ra.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 nói rằng cung đường sự nghiệp của người tuổi Tý khá tốt. Thời gian đầu tuần bản mệnh này hoàn thành khá tốt công việc mà cấp trên giao cho thậm chí những kế hoạch của bạn cũng được hoàn thành xuất sắc.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Sửu

Tài chính của những người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc trong tuần này. Nhờ có Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh mà người kinh doanh buôn bán sẽ tìm được những cơ hội làm ăn triển vọng. Bên cạnh đó, người làm làm công ăn lương sẽ nhận được số tiền phù hợp với công sức mà mình đã bỏ ra.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu dù gặp nhiều rắc rối vào đầu tuần nhưng đến cuối tuần có dấu hiệu khởi sắc, ngày càng gắn kết.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Dần

Tuần này là một tuần tốt với Dần, đặc biệt là trên lĩnh vực tài chính. Do có cả Thiên Tài và Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần được nhận phần thưởng cho công sức mình bỏ ra. Người làm kinh doanh buôn bán đắt, cải thiện được cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, bạn không nên lấy đó làm chủ quan, không tập trung vào công việc, điều đó khiến bạn dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc người quyền cao chức trọng.

Từ giữa tuần Mão có khả năng phát tài bất ngờ, có thể giàu lên nhanh chóng- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Mão

Đầu tuần, công việc của Mão sẽ vướng phải một vài rắc rối nho nhỏ do kẻ gian gây nên. Tuy nhiên, điều ấy không đủ để khiến bạn gục ngã hay ảnh hưởng đến công việc. Bạn hoàn toàn vẫn có thể khẳng định được khả năng của bản thân vào thời điểm giữa tuần.

Dù vấn đề tài chính của Mão không có nhiều biến động trong thời điểm giữa tuần. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tuần, bạn lại có khả năng phát tài bất ngờ, có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào công việc kinh doanh hoặc đơn giản là dựa vào vận may số đỏ của mình.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Thìn

Bị sao xấu chiếu mệnh nên trong 7 ngày tới Thìn vướng phải nhiều rắc rối, thậm chí có tranh cãi với cấp trên. Trong trường hợp này, bạn nên lắng nghe và tiếp thu ý kiến thay vì ngang bướng làm theo ý mình.

Thái Tuế nhắc nhở Thìn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi xuất hành đến những nơi xa. Trước khi rời nhà, bạn nên chú ý đến cách ăn mặc của mình, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, tránh được những tai ương không đáng có.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Tỵ

Đường tài lộc của người tuổi Tỵ không gặp quá nhiều biến động. Bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho mình. Tuy nhiên, việc đầu tư kinh doanh có dấu hiệu chững lại, những sẽ không gây nên thiệt hại gì quá lớn về tiền bạc cho con giáp này.

Đường tình duyên của bạn có những dấu hiệu tiến triển khá tốt. Người lập gia đình có được quãng thời gian vui vẻ yên bình, vợ chồng luôn quan tâm và thấu hiểu nhau hơn.

Nếu thấy sức khỏe của bản thân không được tốt thì cũng nên gác công việc lại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới dễ vướng phải những chuyện thị phi chốn công sở. Có thể bạn sẽ bị mọi người dèm pha về những việc làm của mình. Những lúc như vậy, người tuổi Ngọ không nản chí hãy dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình.

Ngọ đừng quá tham công tiếc việc kẻo lao lực, mà hãy cân đối giữa công việc và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Mùi

Mùi sẽ có tuần mới với vận khí lên xuống khá thất thường. Vì vậy, dù có đạt được thành quả cao thì bạn cũng chớ nên chủ quan, bởi sự điều đó có thể khiến bạn vướng phải rắc rối bất cứ lúc nào. Hãy luôn cẩn thận trong từng việc làm của mình.

Tình hình tài chính của Mùi có dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần, nhưng gần về cuối tuần bạn dễ gặp phải nhiều vấn đề khó giải quyết, có thể phải tốn nhiều tiền mới khắc phục được hậu quả.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Thân

Thân nên cẩn thận với những kẻ ghen ghét với bạn vì họ đang có ý định hãm hại, đánh bại bạn. Tỷ Kiên và Kiếp Tài khuyên bạn phải cẩn thận trong chuyện tiền bạc bởi không phải ai ra vẻ tử tế cũng là người tử tế.

Đường tài vận của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc vào thời gian giữa tuần. Thân có thể nhận được tiền thưởng của cấp trên hoặc được thừa hưởng tài sản của những người đi trước. Do đó bạn hãy cố gắng hơn nữa, đừng phụ lòng những người đã tin tưởng mình.

Dậu nên cẩn thận trong lời nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Dậu

Trong tuần này sự nghiệp của người tuổi Dậu gặp nhiều tác động xấu hơn là tác động tốt. Bạn sẽ bị mọi người xung quanh nói xấu, là tâm điểm gánh chịu điều tiếng hoặc cô lập của đồng nghiệp. Chính vì thế bạn nên cẩn thận trong lời nói của mình.

Tuy nhiên, sao Tử Vi vẫn mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này. Thế nên, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Tuất

Bị sao Thương Quan và Kiếp Tài gây rối nên sự nghiệp của Tuất sẽ vướng phải khá nhiều khó khăn. Những lúc thế này, bạn không nên bi quan mà hãy giữ bình tĩnh cần có cái nhìn tích cực hơn, bởi trong cái rủi vẫn thường có cái may. Đến cuối tuần, bạn sẽ có được nhiều cơ hội may mắn hơn.

Sao Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh cho thấy bạn dễ dàng tìm được những mối làm ăn lớn có lợi hoặc xây dựng được nhiều mối quan hệ với khách hàng thân thiết. Do đó bạn hãy biết nắm bắt những cơ hội đó

Tử vi tuần mới từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 của Hợi

Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh trong tử vi tuần mới. Hãy tự tin nắm bắt khi thời cơ xuất hiện trước mặt mình để kiếm về những khoản tiền lớn. Đừng chần chừ, do dự, bởi như vậy thì bạn sẽ để cơ hội trôi tuột vào tay người khác.

Đường tình duyên của người tuổi Hợi có khởi sắc ít nhiều vào đầu tuần, nhưng đến thời điểm cuối tuần thì lại càng ảm đạm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.