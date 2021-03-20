Phụ nữ có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt sẽ không ngừng phát tài, sau tuổi 30 nhà xe có đủ, cứ thế mà giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2021 07:40

Đây là những nét phúc tướng mang lại phúc khí, tài lộc cho gia chủ. Ai may mắn có được sau ngưỡng 30 sẽ nhà xe có đủ, tiền chất như núi.

Sách nhân tướng học chỉ rõ, người sở hữu 3 nét phúc tướng này cả đời không lo cơm áo gạo tiền, từ năm 30 tuổi trở đi ngồi chơi tiền rơi trúng đầu, muốn khổ cũng không được.  

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Mẫu phụ nữ có nét quý tướng này sẽ xây dựng được cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày rậm, rõ nét

Xem nhân tướng học phụ nữ cho thấy, người có lông mày rậm, rõ nét cực thông minh. Họ biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân, luôn nhạy bén trong mọi tình huống nên được cấp trên tín nhiệm. Không những vậy, họ còn có khả năng ngoại giao tốt nhờ vậy mà cuộc sống gặt hái được nhiều thành công.

Sau tuổi 30, mẫu phụ nữ có nét quý tướng này sẽ xây dựng được cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, họ còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được yêu thương, chiều chuộng. Phụ nữ có nét tướng này không chỉ có phúc đức mà còn mang lại tài lộc cho chồng. 

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Về hậu vận, nếu họ không trở thành người có quyền lực thì cũng có khối tài sản lớn, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vầng trán đầy đặn

Vầng trán chính là vị trí đại diện cho sự thông minh, tinh anh của một người. Thế nên, phụ nữ có vầng trán cao và đầy thường có học thức cao, sinh ra trong môi trường giáo dục tốt. Những người này có tính cách điềm đạm, biết thương người nên nhận được nhiều phúc đức trời ban.

Bước vào tuổi 30, họ thường gặt hái được nhiều thành công. Về hậu vận, nếu họ không trở thành người có quyền lực thì cũng có khối tài sản lớn, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. 

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Phụ nữ sở hữu đôi tai to, dày là người sống tử tế, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Tai to, dày

Nhân tướng học có nói, những người có tướng tai này còn có tướng làm lãnh đạo, hậu vận giàu sang. Họ không chỉ tạo dựng được cuộc sống ấm no cho riêng mình mà còn đem may mắn đến với những người xung quanh.

Phụ nữ sở hữu đôi tai to, dày là người sống tử tế, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn coi trọng vấn đề tình cảm. “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, nhờ thế họ được trời Phật nâng đỡ, sau 30 tuổi sẽ thành công rực rỡ, cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn, hạnh phúc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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