Tử vi 10 ngày cuối tháng 3/2021: Thần tài điểm danh, top con giáp song hỷ lâm môn, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 18/03/2021 05:58

Ngồi chơi tiền rơi trúng đầu, càng về cuối năm càng giàu sụ chính là phúc phần trời đã an bài cho những con giáp may mắn hơn người này.

Tiền chất như núi, lội ngược dòng ngoạn mục nên những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, muốn khổ cũng không được. 

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Thăng quan tiến chức, đời sang trang mới nên Tỵ ngày càng vượng phát, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khôn ngoan, biết tận dụng thời cơ để tiến thân nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ tự thân lập nghiệp, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Những tháng đầu năm trầy trật đủ đường, thế nhưng 10 ngày cuối tháng 3 sẽ giúp con giáp giàu có này ngập trong nhung lụa.

Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Tỵ còn thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận. Thăng quan tiến chức, đời sang trang mới nên Tỵ ngày càng vượng phát, muốn khổ cũng không được. 

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Sao đào hoa chiếu mệnh sẽ giúp Dậu hạnh phúc ấm êm, ai cũng phải hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, chuyên cần và biết cách làm hài lòng người khác. Tuy nhiên, chính vì cứ nhìn sắc mặt người khác để sống nên Dậu phải tự dằn vặt bản thân, tự khiến mình thành nạn nhân để ăn mày lòng thương hại của người khác.

May mắn thay, bước vào năm Tân Sửu 2021 Dậu đã thay tính đổi nết, đã biết sống đúng với bản chất của mình. Tháng 3 với tin vui tài lộc gõ cửa sẽ giúp Dậu cải thiện thu nhập. Sao đào hoa chiếu mệnh nên Dậu sẽ hạnh phúc ấm êm, ai cũng phải hờn. 

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Nằm chơi tiền rơi trúng đầu, làm gì cũng thu về món lãi cực lớn nên Tuất muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều tử tế, chân thành và sống nghĩa tình. Họ biết trước biết sau, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ nên đi đâu cũng được quý mến, đồng nghiệp và cấp trên tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt công việc.

Xem tử vi 12 con giáp có nói, từ đây đến cuối tháng 3/2021 con giáp tài năng này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nằm chơi tiền rơi trúng đầu, làm gì cũng thu về món lãi cực lớn nên Tuất muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách trời chỉ rõ, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 4/2021 những con giáp may mắn này sẽ mở ví đón tiền, tài khoản nhảy số liên tục.

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