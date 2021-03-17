Tử vi 3 tháng tới: Top con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, song hỷ lâm môn, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 17/03/2021 17:31

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 tháng tới dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng sẽ đắc tài đắc lộc, giàu sau một đêm.

Tiền ập xuống đầu, vàng rải khắp sân, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất 3 tháng tới này. 

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Mão sẽ có một khoản tiền kha khá để tích cóp, chuẩn bị mua nhà, mua xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp coi thường những điều không công bằng trong cuộc sống, công tư phân minh và tuyệt đối không để cảm xúc, chuyện riêng của cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể. Vì vậy, họ luôn được quý nhân phù trợ, đường đời và sự nghiệp của con giáp này luôn khởi sắc.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, nửa đầu năm 2021 Mão sẽ được thần may mắn bất ngờ gõ cửa, trao tay nhiều lộc lá. Cứ thế, tiền ùa vào như nước, Mão sẽ có một khoản tiền kha khá để tích cóp, chuẩn bị mua nhà, mua xe... 

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Tuổi Dần sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần tuy vẻ ngoài khá lạnh lùng, trông có thể dữ dằn nhưng thực chất là người chân thành, có trái tim ấp áp. Họ là những người rất có năng lực, mạnh mẽ, can đảm, thẳng thắn và thường khẳng định được vị trí trong công việc, được cấp trên trọng dụng.

Tử vi học có nói, vận may ập xuống đầu sẽ giúp tuổi Dần lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Bước chân vào tháng 4, tuổi Dần sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm. 

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Tuất làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lời, việc có nhà rộng xe sang chỉ trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng là con giáp cực khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác ai cũng quý mến, yêu thương con giáp này. Nhờ thế càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Theo tử vi năm Tân Sửu 2021, cuộc sống của Tuất sẽ có những chuyển biến đáng mong chờ. Nửa đầu năm 2021 chính là thời điểm tuổi Tuất gặp được nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục. Đặc biệt, từ tháng 4 trở đi, tuổi Tuất làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lời, việc có nhà rộng xe sang chỉ trong tầm tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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