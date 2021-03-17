3 ĐIỀM LÀNH dự báo gia chủ sẽ ăn nên làm ra, PHÁT TÀI tài cực to, nghèo mấy cũng đổi đời

Gia chủ có nghèo khổ, cơ cực đến mấy cũng sẽ phất lên đổi đời, giàu sau một đêm nếu thấy 3 điềm báo may mắn này xuất hiện trong nhà.

Theo quan niệm phong thủy, đây chính là những điềm báo may mắn tài lộc, gia chủ đang nghèo khó cũng sẽ phất lên đổi đời, đại phú đại quý.

Không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền chính là phúc phần gia chủ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Chim hót vào sáng sớm

Quan niệm dân gian cho rằng, tiếng chim hót vào buổi sớm mai chính là điềm báo tin vui gõ cửa. Thế nên, nếu sáng sớm ngủ dậy nghe tiếng chim hót bên nhà thì gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Không chỉ giải trừ vận đen, tiếng chim hót còn giúp cát khí ùa vào nhà, của cải nối đuôi nhau chui vào két. Trong vài năm tới, nếu không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền chính là phúc phần gia chủ nắm chắc trong tay.

Nếu một con chó lại chạy tới cửa nhà thì đây chính là điềm báo quý nhân giá đáo - Ảnh minh họa: Internet

Chó lạ chạy tới cửa

Người xưa có câu “Mèo tới thì khó, chó tới thì sang”, nếu mèo lạ tới nhà thì đấy chính là điềm báo xui xẻo sắp ập xuống đầu. Nhẹ thì gia đình hục hặc, cự cãi, nặng thì ốm đau bệnh tật, tán gia bại sản.

Vậy nhưng, nếu một con chó lại chạy tới cửa nhà thì đây chính là điềm báo giàu sang, thần tài giá đáo. Mọi khó khăn đều được giải quyết triệt để, trả sạch nợ nần, cuộc sống sung túc đủ đầy là những gì đang chờ gia chủ phía trước.

Mơ thấy đám cháy càng lớn thì tài vận của gia chủ càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Nằm mơ thấy đám cháy lớn

Đám cháy tượng trưng cho mệnh hỏa, đồng nghĩa với việc kho tài lộc của thần tài sắp đổ ập vào nhà bạn. Thế nên, khi mơ thấy đám cháy càng lớn thì tài vận của gia chủ càng vượng, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới hay buôn bán kinh doanh, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn gặt hái thành công, thăng tiến vượt bậc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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