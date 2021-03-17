3 ĐIỀM LÀNH dự báo gia chủ sẽ ăn nên làm ra, PHÁT TÀI tài cực to, nghèo mấy cũng đổi đời

Tâm linh - Tử vi 17/03/2021 18:50

Gia chủ có nghèo khổ, cơ cực đến mấy cũng sẽ phất lên đổi đời, giàu sau một đêm nếu thấy 3 điềm báo may mắn này xuất hiện trong nhà.

Theo quan niệm phong thủy, đây chính là những điềm báo may mắn tài lộc, gia chủ đang nghèo khó cũng sẽ phất lên đổi đời, đại phú đại quý.  

diem bao may man 1
Không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền chính là phúc phần gia chủ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Chim hót vào sáng sớm

Quan niệm dân gian cho rằng, tiếng chim hót vào buổi sớm mai chính là điềm báo tin vui gõ cửa. Thế nên, nếu sáng sớm ngủ dậy nghe tiếng chim hót bên nhà thì gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Không chỉ giải trừ vận đen, tiếng chim hót còn giúp cát khí ùa vào nhà, của cải nối đuôi nhau chui vào két. Trong vài năm tới, nếu không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền chính là phúc phần gia chủ nắm chắc trong tay. 

diem bao may man 2
Nếu một con chó lại chạy tới cửa nhà thì đây chính là điềm báo quý nhân giá đáo - Ảnh minh họa: Internet

Chó lạ chạy tới cửa

Người xưa có câu “Mèo tới thì khó, chó tới thì sang”, nếu mèo lạ tới nhà thì đấy chính là điềm báo xui xẻo sắp ập xuống đầu. Nhẹ thì gia đình hục hặc, cự cãi, nặng thì ốm đau bệnh tật, tán gia bại sản.

Vậy nhưng, nếu một con chó lại chạy tới cửa nhà thì đây chính là điềm báo giàu sang, thần tài giá đáo. Mọi khó khăn đều được giải quyết triệt để, trả sạch nợ nần, cuộc sống sung túc đủ đầy là những gì đang chờ gia chủ phía trước. 

diem bao may man 3
Mơ thấy đám cháy càng lớn thì tài vận của gia chủ càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Nằm mơ thấy đám cháy lớn

Đám cháy tượng trưng cho mệnh hỏa, đồng nghĩa với việc kho tài lộc của thần tài sắp đổ ập vào nhà bạn. Thế nên, khi mơ thấy đám cháy càng lớn thì tài vận của gia chủ càng vượng, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới hay buôn bán kinh doanh, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn gặt hái thành công, thăng tiến vượt bậc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top 3 con giáp 'vận đỏ khỏi bàn', công danh bứt phá, cơ hội làm giàu liên tiếp gõ cửa trong tháng 4/2021

Top 3 con giáp 'vận đỏ khỏi bàn', công danh bứt phá, cơ hội làm giàu liên tiếp gõ cửa trong tháng 4/2021

Sách trời chỉ rõ, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 4/2021 những con giáp may mắn này sẽ mở ví đón tiền, tài khoản nhảy số liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   điềm báo giàu sang điềm báo giấc mơ quan niệm dân gian

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 45 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ