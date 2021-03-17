Đúng 9 giờ sáng ngày 18/3: Top con giáp được thần tài chấm tên trong sổ vàng, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí

Tâm linh - Tử vi 17/03/2021 05:50

Phúc khí dồi dào, vận tài lộc thăng hoa nên top con giáp giàu có này sẽ càng thịnh vượng phú quý, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Làm chơi hưởng thật, tiền tài như ý, cứ mở cửa là thần tài rót lộc vào nhà nên những con giáp giàu có này sẽ đổi đời từ 9 giờ sáng ngày 18/3/2021. 

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Thìn sẽ gặt hái thành công bất ngờ trong sự nghiệp, tài khoản nhân đôi, của nả lũ lượt ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, đi đến đâu cũng được yêu thương, nâng đỡ. Cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ nên nửa cuối tháng 3/2021 của Thìn sẽ đỏ chót như son, làm ăn thắng lớn.

Đặc biệt, từ 9 giờ sáng 18/3 trở đi, con giáp giàu sang này sẽ bước sang thời vận mới của đời mình. Gặt hái thành công bất ngờ trong sự nghiệp, tài khoản nhân đôi, của nả lũ lượt ùa vào nhà nên Thìn muốn nghèo cũng không được. 

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 Nằm chơi tiền rơi trúng đầu, giàu ú ụ chỉ sau một đêm là phúc phần trời cho Dậu từ 18/3 trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là người chăm chỉ, cần cù và có chí vươn lên. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình bần hàn, lớn lên trong khốn khó Dậu vẫn có thể tự gầy dựng sự nghiệp ổn định, có công việc mà mình yêu thích với nguồn thu nhập cực lớn.

Tháng 3 khổ tận cam lai, mọi gian truân đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc chảy vào nhà Dậu. Nằm chơi tiền rơi trúng đầu, giàu ú ụ chỉ sau một đêm là phúc phần trời cho Dậu từ 18/3 trở đi. 

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Con giáp may mắn này sẽ đổi đời, phải may túi ba gang để chứa tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, có gan làm giàu, dám liều lĩnh nên Ngọ dù là nam hay nữ đều cực mạnh mẽ, cá tính. Họ thu hút được sự chú ý của nhiều người, đường tình duyên đỏ rực nên luôn gặp được người tử tế, yêu ai cũng để lại dấu ấn khó phai trong lòng đối phương.

Tân Sửu 2021 vận khí xung thiên nên nếu đang có dự định kết hôn thì đây chính là thời điểm thích hợp. Tài vận vượng phát, lộc lá vây quanh nên đúng 9 giờ ngày 18/3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời, phải may túi ba gang để chứa tiền mới xuể.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ hôm nay trở đi, 3 con giáp tài lộc vượng phát, thu nhập tăng vọt, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví

Từ hôm nay trở đi, 3 con giáp tài lộc vượng phát, thu nhập tăng vọt, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví

Nhờ có quý nân nâng đỡ, thần tài dúi tiền vào tay nên từ nay trở đi những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, đếm tiền sái tay cũng không ngớt.

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