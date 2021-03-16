Đúng 5 ngày tới: Top con giáp được cát tinh hộ mệnh, vận tài lộc nở rộ, chuyện vui liên tiếp tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 16/03/2021 11:55

Sách trời chỉ rõ, trong 5 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, thăng hoa viên mãn, muốn khổ cũng không được.

Tử vi hàng ngày 12 con giáp có nói, trong 5 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ được trời Phật nâng đỡ, quơ tay hốt bạc, muốn nghèo cũng khó. 

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Dần cứ thế mà giàu sụ, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng thì Dần vẫn kiên đường bước về phía trước, từng bước khẳng định tài năng của mình.

Sau những ngày đầu tháng 3 không mấy như ý thì 5 ngày tới con giáp tài năng này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két, làm gì cũng kiếm được bộn tiền nên Dần cứ thế mà giàu sụ, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. 

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Sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp Thân có tình duyên viên mãn, mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, sáng tạo và cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên Thân được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên xem trọng. Tân Sửu 2021 phú quý phát tài nên Thân làm gì cũng gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tử vi ngày mới dự báo, trong 5 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp Thân có tình duyên viên mãn, mặn nồng, hạnh phúc ngập tràn. 

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Tý ắt tự làm đại gia, cả năm Tân sửu 2021 phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận may ập đến tận cửa nên Tý dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có sự nghiệp tiến triển thuận lợi, tài vận vô cùng vượng phát. Càng về cuối tháng 3 Tý càng thu lợi lớn từ những khoản đầu tư của mình.

Cứ thế mà phất, làm gì cũng thành công suôn sẻ nên Tý sẽ có thu nhập tăng vùn vụt, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy cứ mạnh dạn thử thách bản thân, dám đương đầu với nguy khốn Tý ắt tự làm đại gia, cả năm Tân sửu 2021 phú quý an nhàn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Đúng 3 ngày tới: Top con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 3 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ.

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