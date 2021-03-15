Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 15/03/2021 22:42

Ai khổ mặc ai, những con giáp may mắn này vẫn đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Số trời đã định, nửa cuối tháng 3/2021 chính là thời vàng son để top con giáp may mắn này tha hồ nghênh tài đón lộc, đổi đời chỉ sau một đêm. 

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Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Sửu cứ thế mà phất, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bước vào vận đỏ trong tháng 3/2021 nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

Nhờ có cát tinh soi chiếu nên nửa cuối tháng 3 vận tài lộc của con giáp giàu có này càng đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Sửu cứ thế mà phất, đời sang trang mới. 

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Công việc thăng tiến, kinh doanh đầu tư đều thuận lợi nên Tỵ sẽ thu về khoản lớn - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Tỵ

Sống tử tế, khôn khéo và chăm làm điều thiện nên Tỵ tích được nhiều công đức, đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu. Từ giữa tháng 3 trở đi, người tuổi Tỵ sẽ thu nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo. Theo đó, vận trình tháng tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.

Xem tử vi tháng 3/2021 chỉ rõ, 15 ngày tới chính là thời điểm vận khí xung thiên nên Tỵ sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà. Công việc thăng tiến, kinh doanh đầu tư đều thuận lợi, thu về khoản lớn, cả năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn chính là lá số tử vi của Tỵ. 

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 Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đại phú đại quý chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đón 15 ngày tới ngập tràn may mắn, đặc biệt càng về cuối tháng cát khí càng vượng. Theo đó, dù nửa đầu tháng làm ăn khó khăn nhưng từ ngày 15/3 trở đi con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp thăng tiến, thu nhập tăng đáng kể.

Đặc biệt, nếu buôn bán kinh doanh thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu vét hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đại phú đại quý chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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