Thời tới cản không kịp: Top con giáp may mắn nhiều hỷ sự, tháng 4/2021 ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 15/03/2021 09:28

Tử vi 12 con giáp, tháng 4/2021 cho thấy, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà nên những con giáp may mắn này sẽ có tháng 4/2021 phú quý phát tài, giàu sang chạm đỉnh. 

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Tiền đẻ ra tiền, phú quý tìm đến tận cửa nên Mão muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và luôn tử tế với mọi người. Nhờ biết suy nghĩ cho người khác, không tham lam ích kỷ nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là quý nhân sẵn sàng nâng đỡ, hỗ trợ bản mệnh trong công việc, cuộc sống.

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, tháng 4/2021 chính là thời hoàng kim để Mão vươn mình làm đại gia, trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Tiền đẻ ra tiền, phú quý tìm đến tận cửa nên Mão muốn khổ cũng không được. 

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Con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng mỏ vàng, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên cất nhắc, tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió con giáp tài năng này càng công thành danh toại, làm việc gì cũng thành công viên mãn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 4, con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng mỏ vàng, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc suôn sẻ trơn tru kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình có điều kiện khó khăn, lớn lên trong thiếu thốn Mùi cũng không nhụt chí. Họ dám đương đầu với tiểu nhân, đối mặt với gian nan nên càng về hậu vận càng đắc tài đắc lộc.

Tân Sửu 2021 được xem là năm mang lại nhiều tin vui tài lộc nhất cho Mùi. Đặc biệt, từ tháng 4 trở đi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc suôn sẻ trơn tru kéo theo tài vận dồi dào, thăng quan tiến chức, tăng lương.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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