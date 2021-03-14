Tử vi tuần mới 12 con giáp (15/3 - 21/3/2021): Mùi lành ít dữ nhiều, Tý rước lộc vào nhà, Ngọ đổi đời ngoạn mục

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, 7 ngày tới người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính đều được giải quyết gọn gàng nhờ sự hỗ sợ của Thái Âm cát tinh mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh.

Thay vì tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ 15/3/2021 - 21/3/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.

Vận xui đổ dồn vào ngày đầu tuần khi sao Kiếp Tài ngáng đường nên công việc của Sửu trắc trở triền miên. Tuy nhiên, chỉ cần đủ bình tĩnh thoát khỏi hai ngày đầu là những ngày sau đó sẽ trở nên suôn sẻ hơn.

Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi con giáp may mắn này liên tục rước tài lộc vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.

Vận đào hoa đeo bám sẽ giúp Sửu độc thân tìm được chân ái. Nếu đang trong mối quan hệ ngột ngạt, Sửu cần dứt khoát để cho nhau cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới thay vì phải chịu đựng nhau từ ngày này qua ngày khác.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Dần

Xem tử vi hàng tuần dự báo, nhờ có Thực Thần che chở nên con giáp giàu sang này sẽ có 7 ngày tới khá suôn sẻ, thuận lợi với sự hỗ trợ của rất nhiều người.

Tuy nhiên, Dần vẫn cần đề cao cảnh giác kẻo bị vu vạ, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn mất uy tín với cấp trên, đồng nghiệp.

Mão sẽ lại hanh thông viên mãn, muốn gì được nấy, càng về cuối tháng 3/2021 càng đắc tài đắc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Mão

Vận trình tuần mới với hung cát đan xen nên nếu đang ấp ủ dự án làm ăn Mão hãy chờ thời cơ, đừng quá nóng vội cả mất cả chì lẫn chài.

Chỉ cần vượt qua những ngày sóng gió này, Mão sẽ lại hanh thông viên mãn, muốn gì được nấy, càng về cuối tháng 3/2021 càng đắc tài đắc lộc.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Thìn

Sự cố khó lường ập xuống đầu nên Thìn đừng vì quá tự tin mà không chuẩn bị phương án dự phòng cho đời mình. Hãy luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu với tiểu nhân bởi họa thị phi sẽ khiến bạn khốn đốn.

Thay vì hấp tấp, nóng vội trong chuyện tình cảm Thìn cần hài lòng với những gì mình có. Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Tỵ

Hung tinh chiếu mệnh, lành ít dữ nhiều nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng phải đề cao cảnh giác. Tử vi tuần này dự báo mâu thuẫn có thể nổ ra giữa tuổi Tỵ và đồng nghiệp. Tỵ hãy cố giữ bình tĩnh và giải quyết mọi việc một cách thấu đáo.

Sao Chính Ấn dẫn lối nên trong tuần mới này Tỵ sẽ liên tục nhận tin vui, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, gặt hái được thành quả như mong đợi.

Ngọ và một nửa sẽ hạnh phúc mặn nồng, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Ngọ

Tin vui tài lộc gõ cửa nên Ngọ hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để đổi đời. Đầu tuần như ý, cuối tuần hanh thông nên Ngọ mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn ví.

Vận đào hoa soi chiếu nên Ngọ và một nửa sẽ hạnh phúc mặn nồng, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Mùi

Mùi là người cá tính, bản lĩnh và khá thẳng thắn. Trước những điều chướng tai gai mắt Mùi không thể làm ngơ, thế nên họ làm mất lòng khá nhiều người.

Đây cũng là nguyên do khiến tuần mới của con giáp này gặp nhiều xui rủi. Bị kẻ thiếu hiểu biết “ăn không nói có”, thêu dệt thị phi nên tâm trạng của Mùi cực tệ.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Thân

Những rắc rối trong công việc, cuộc sống khiến Thân phải chật vật xoay sở mới có thể gượng dậy. Thân đừng vội nản lòng, cũng đừng tuyệt vọng bởi thời cơ trời cho đang chờ bạn phía trước.

Hãy cứ dốc lòng cống hiến, làm việc hết mình Thân sẽ lại may mắn hanh thông, muốn gì được nấy.

Dậu cần chi tiêu khoa học, đừng vung tay quá trán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Dậu

Dậu sẽ có tử vi hàng tuần với vận trình công danh sự nghiệp khá thăng trầm. Khó khăn trong công việc khiến Dậu phải khốn đốn, thế nhưng may mắn là có Thực Thần che chở nên con giáp này sẽ hạn chế bớt những thiệt hại.

Dậu cần chi tiêu khoa học, đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí nếu không sẽ quay vào guồng nợ nần trước đây.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Tuất

Những nỗ lực bấy lâu nay của người tuổi Tuất sẽ được đáp đền xứng đáng trong 7 ngày tới. Công danh rộng mở, sự nghiệp hiển vinh nên Tuất ắt kiếm được bộn tiền, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Tuất còn may mắn đến mức đứng trước cửa ải khốn khó đến mấy vẫn bình an vô sự vượt qua tất cả.

Tử vi tuần mới từ (15/3 - 21/3) của Hợi

Nhờ có Thái Âm cát tinh nâng đỡ nên bản mệnh sẽ thoát khỏi khó khăn hiện tại. Chỉ cần vực dậy tinh thần, sống hết mình Hợi sẽ lại ăn nên làm ra, của nả chất chật nhà.

Từ đây đến cuối tuần, dù làm thuê hay làm chủ Hợi cũng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.