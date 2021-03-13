Tân Sửu 2021 kiếm được cả 'núi vàng núi bạc': 3 con giáp một bước thành đại gia, tậu nhà mua xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 13/03/2021 13:32

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 phất lên như diều gặp gió, nghèo mấy cũng phát tài cực to.

Đúng như câu nói khổ tận cam lai, Canh Tý 2020 khốn khó bần hàn nhưng Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới, giúp 3 con giáp may mắn này giàu sang hưng thịnh, tiền chất như núi. 

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Vinh hoa phú quý theo chân, giàu sang dư dả nên con giáp tài năng này muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, tốt bụng và khéo léo trong giao tiếp nên luôn để lại ấn tượng tốt với những người xung quanh. Đây cũng là lý do Mùi gầy dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, mỗi khi gặp bất trắc đều có quý nhân tương trợ.

Sách trời chỉ rõ, Tân Sửu 2021 sự nghiệp của Mùi sẽ đỏ chót như son, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa. Vinh hoa phú quý theo chân, giàu sang dư dả nên con giáp tài năng này muốn khổ cũng không được. 

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Từ đây đến cuối năm Tý chỉ việc an nhàn hưởng lộc, sung sướng an nhàn - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và không dựa dẫm vào ai nên Tý sớm khẳng định được tài năng chốn thương trường. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh con giáp giàu có này sẽ vượng lộc vượng tài.

Tình tiền viên mãn, vận tài lộc đỏ chót như son nên từ đây đến cuối năm Tý chỉ việc an nhàn hưởng lộc, sung sướng an nhàn. 

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Con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều có gan làm giàu, không sợ thất bại. Sau những chông chênh chao đảo Dần sẽ đứng vững trên thường trường, bước vào đỉnh cao danh vọng và tiền bạc.

Tân Sửu 2021 thần tài rót tiền vào túi, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Tử vi hàng ngày cho thấy, nếu thuộc top con giáp này bản mệnh sẽ có ngày Chủ Nhật 14/3/2021 phơi phới hân hoan, tài khoản “ting ting” liên tục.

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