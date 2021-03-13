Kể từ 15/3 trở đi: Top con giáp phúc lộc ập tới, sự nghiệp lên tầm cao mới, thăng quan tiến chức vù vù

Sách trời chỉ rõ, từ ngày 15/3 trở đi top con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời với thu nhập tăng vọt, muốn gì được nấy khiến ai cũng trầm trồ.

Nửa đầu tháng 3 không mấy như ý, thế nhưng từ 15/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ hưởng phúc lộc trời xanh, càng chăm chỉ bao nhiêu thì vận may càng ập tới bấy nhiêu, nghèo mấy cũng thành đại gia. Hợi sẽ có cả năm vượng phát, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thiện lương, hiền lành và có suy nghĩ thấu đáo. Họ không ngừng hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình cho sự nghiệp nên đời sống ngày càng cải thiện, thu nhập tăng cao.

Xem tử vi tháng 3 năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, từ 15/3 trở đi con giáp giàu có này sẽ gặp vận may hiếm có khó tìm. Làm chơi hưởng thật, của nả lũ lượt chui vào túi nên không chỉ tháng 3 mà Hợi sẽ có cả năm vượng phát, muốn khổ cũng không được. Chẳng những lấy lại những gì đã mất, con giáp giàu sang này còn ôm vàng ôm bạc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Sống đàng hoàng, ngay thẳng, chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải xấu hổ hay cắn rứt lương tâm nên Mão được bề trên thương yêu, sẵn lòng che chở. Đây là lý do vì sao dù gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng Mão vẫn bình an vô sự vượt qua tất cả.

Nửa đầu tháng 3 bị tiểu nhân vây hãm, ám hại nên sự nghiệp của Mão ảnh hưởng khá nặng nề. Thế nhưng, từ 15/3 trở đi Mão sẽ lật ngược thế cờ. Chẳng những lấy lại những gì đã mất, con giáp giàu sang này còn ôm vàng ôm bạc vào nhà. Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 15/3 trở đi Dần sẽ tự làm đại gia, phải mua máy đếm tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Thông minh, tinh tế và cực nhạy bén với thời cuộc nên dù không có sự hỗ trợ từ gia đình Dần vẫn có của ăn của để, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Đặc biệt, sau khi kết hôn tài vận của Dần càng đỏ chót như son, ăn nên làm ra. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thì chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 15/3 trở đi Dần sẽ tự làm đại gia, phải mua máy đếm tiền mới xuể. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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