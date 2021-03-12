Đúng 3 ngày tới: Top con giáp có cơ may trúng số độc đắc, cứ bước chân ra cửa là tiền ùa vào nhà ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 12/03/2021 10:18

Xem tử vi hàng ngày cho thấy, vận đỏ như son, làm gì cũng giàu có nên trong 3 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ phú quý an nhàn, đổi đời sau một đêm.

Sách tử vi hàng ngày chỉ rõ, tiền vàng đầy két, vạn sự hanh thông, muốn gì được nấy chính là phúc phần trời cho top con giáp may mắn này trong 3 ngày tới. 

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Càng về cuối năm càng an nhàn hưởng lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp tử tế, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế. Nhờ ở hiền gặp lành nên Mão được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là trong tháng 3 năm Tân Sửu 2021.

Thần tài điểm danh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên trong 3 ngày tới con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn mình làm đại gia. Càng về cuối năm càng an nhàn hưởng lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được. 

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Tài khoản nhân đôi, tình duyên phơi phới nên ai cũng phải đỏ mắt ganh tỵ với những gì Mùi đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Số trời đã định, Mùi sẽ là con giáp phát tài rực rỡ trong 3 ngày tới. Trong thời gian này, do có phúc tinh chiếu mệnh, đỡ đần, hóa giải những điều chẳng lành nên con giáp giàu sang này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 3 ngày tới chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tài khoản nhân đôi, tình duyên phơi phới nên ai cũng phải đỏ mắt ganh tỵ với những gì Mùi đạt được. 

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Nếu đang độc thân, Dậu sẽ tìm thấy một nửa hoàn hảo của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 3/2021 có nói, đây chính là thời kỳ đỉnh cao để Dậu phát triển sự nghiệp. Nếu nắm bắt thời cơ thì không chỉ tiền tỷ trong tay, nhà đẹp xe sang cũng đang chờ Dậu phía trước.

Tình duyên viên mãn, hạnh phúc nồng nàn nên Dậu nếu đã có cặp có đôi sẽ càng gắn bó kéo sơn. Nếu đang độc thân, Dậu sẽ tìm thấy một nửa hoàn hảo của đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả!

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