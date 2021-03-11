Tháng 4 hoan hỷ, tháng 5 may mắn: 3 con giáp rũ sạch vận đen, nghèo mấy cũng phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 11/03/2021 07:37

Chỉ cần đồng hồ điểm 6h sáng ngày 1/4/2021 những con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Phúc lộc song toàn, nhà xe chờ sẵn chính là phúc lộc 3 con giáp may mắn này có được trong hai tháng tới. 

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Tiền ùa vào két, phát tài cực to, cứ thế mà đổi đời là lá số của Tuất trong 2 tháng tới - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực không ngừng nên dù sinh ra trong gia đình có điều kiện khó khăn Tuất vẫn tự xây dựng cuộc sống phú quý cho riêng mình. Tân Sửu 2021 là thời hoàng kim để con giáp giàu có này công thành danh toại, làm việc gì cũng may mắn suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết.

Đặc biệt, từ giữa tháng 4 trở đi, con giáp giàu sang này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Tiền ùa vào két, phát tài cực to, cứ thế mà đổi đời là lá số của Tuất trong 2 tháng tới. 

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Sau những chông chênh khốn khó con giáp may mắn này sẽ giàu sang phú quý, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, kiên cường và có óc sáng tạo. Họ biết cách chớp lấy thời cơ, phấn đấu không ngừng nên sớm muộn cũng sẽ có cuộc sống viên mãn thăng hoa, nhà lớn xe sang trong tầm tay.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh khốn khó con giáp may mắn này sẽ giàu sang phú quý, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ. 

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Tháng 4 thần tài chiếu cố, tháng 5 quý nhân tương trợ nên Mùi làm một hưởng mười, tiền đẻ ra tiền - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, hiền lành nhưng cực nhạy bén trước thời cuộc. Họ đi tắt đón đầu, biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên sẽ công thành danh toại, mọi dự định ấp ủ đều thành hiện thực.

Tử vi 12 con giáp có nói, Mùi chính là con giáp may mắn nhất trong 2 tháng tới. Tháng 4 thần tài chiếu cố, tháng 5 quý nhân tương trợ nên Mùi làm một hưởng mười, tiền đẻ ra tiền, cứ thế mà giàu ú ụ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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