3 con giáp PHÚ QUÝ PHÁT TÀI trong 2 tháng tới, cứ bước chân ra đường là được lộc trời ban, tiền chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 11/03/2021 11:51

Trong 2 tháng tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh top con giáp may mắn này cũng vận đỏ như son, vượng lộc vượng tài, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sau những thăng trầm, bất ổn thì 2 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. 

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Gánh tiền mỏi lưng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió là phúc đức trời cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp tử tế, chân thành và biết đối nhân xử thế. Ai xấu xa, đê tiện đến mấy Sửu cũng không chấp nhặt, càng không so đo tính toán. Chính vì thế, con giáp thiện lương này được trời thương, ban cho cơ hội đổi đời.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm trắc trở đủ đường, thế nhưng 2 tháng tới sẽ mở ra trang mới cho đời Sửu. Trở thành con giáp giàu sang chạm đỉnh, gánh tiền mỏi lưng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió là phúc đức trời cho Sửu. 

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Càng về cuối tháng 3 càng vượng lộc vượng tài nên Thân muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng giao tiếp tốt nên Thân có thể thích nghi nhanh chóng với mọi hoàn cảnh. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp tài năng này luôn đạt được nhiều thành công hơn người khác.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, từ giữa tháng 3 trở đi cuộc sống của Thân sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Tài vận hanh thông, tình duyên như ý, càng về cuối tháng 3 càng vượng lộc vượng tài nên Thân muốn khổ cũng không được. 

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Con giáp may mắn này còn bước vào thời hoàng kim của đời mình, thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hoạt ngôn, có nhiều tài lẻ và cực nhạy bén với thời cuộc nên dù vẻ ngoài điềm tĩnh, ít nói nhưng thực chất Mùi luôn nung nấu khát khao làm giàu. Nhờ vững vàng, kiên định và tin vào chính mình nên Mùi ắt thành công vang dội, của nả ùn ùn chui vào túi.

Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, thu nhập tăng theo cấp số nhân, con giáp may mắn này còn bước vào thời hoàng kim của đời mình, thành công rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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