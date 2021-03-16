Đúng 3 ngày tới: Top con giáp vận khí xung thiên, tài vận khởi sắc, gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/03/2021 10:08

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 3 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ.

Làm một hưởng mười, tình tiền viên mãn, công danh sự nghiệp thăng hoa chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp may mắn ngút trời này.  

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Trong 3 ngày tới, Mão sẽ có cơ hội đổi đời, những năm tháng về sau chỉ cần tận hưởng những điều tốt đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Tân Sửu 2021 là năm đại hỷ của Mão, thế nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng ngập trong nhung lụa, tài vận đỏ chót như son. Trong 3 ngày tới, Mão sẽ có cơ hội đổi đời, những năm tháng về sau chỉ việc tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. 

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Tỵ ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, tiền chất như núi  - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài giỏi, thừa sự nhạy bén nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều gặt hái thành công ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Tháng 3/2021 sự nghiệp của Tỵ sẽ có bước đột phá vượt bậc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Tỵ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, tiền chất như núi. 

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 Hợi đắc tài đắc lộc, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe  - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên Hợi đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, thương yêu. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên sự nghiệp của Hợi phất lên cực nhanh, muốn nghèo cũng khó.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 3 ngày tới hỷ sự ập vào nhà sẽ giúp con giáp may mắn này làm ăn suôn sẻ, tài vận dồi dào. Càng về cuối tháng Hợi càng đắc tài đắc lộc, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, cuộc sống chuyển mình bất ngờ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Ai khổ mặc ai, những con giáp may mắn này vẫn đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

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