Từ tháng 4/2021 trở đi: Top con giáp tài lộc đỏ chót, tiền tỷ nối đuôi nhau chạy vào nhà bất kể ngày đêm

Tâm linh - Tử vi 20/03/2021 10:40

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, từ tháng 4/2021 trở đi những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

Tài sản nhân đôi, công danh rộng mở, muốn nghèo cũng không được chính là lá số tử vi trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn này từ tháng 4/2021. 

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Tỵ ắt thăng tiến vượt bậc, sẽ có một khoản lợi nhuận rất dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trên thương trường. Càng chí thú làm ăn Tỵ càng vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ tháng 4 trở đi Tỵ sẽ có đại vận từ trên trời rơi xuống, tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Liên tục bứt phá trong sự nghiệp nên Tỵ ắt thăng tiến vượt bậc, sẽ có một khoản lợi nhuận rất dồi dào.

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Dần không chỉ có những bước đột phá trong sự nghiệp mà còn mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là người rõ ràng và có năng lực điều hành mạnh mẽ, khi gặp thời cơ họ sẽ chủ động nắm bắt, không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp nên Dần chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Nỗ lực miệt mài, dám dấn thân nên từ ngưỡng 30 trở đi con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền.

Chỉ cần đồng hồ điểm sang 0h ngày 1/4/2021 con giáp này sẽ có đại vận từ trên trời rơi xuống. Tiền tài vượng phát, làm mưa làm gió, không chỉ có những bước đột phá trong sự nghiệp mà còn mua nhà sắm xe liền tay. 

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Càng về cuối năm phúc khí càng dồi dào, Thìn muốn nghèo cũng khó  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có gan làm giàu, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Chính nhờ độc lập, quyết đoán trong công việc nên Thìn thành công khá sớm, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ hơn người.

Bước vào tháng 4 tới, con giáp tài năng này sẽ có tài lộc lên cao, vận may tiếp tục kéo dài. Càng về cuối năm phúc khí càng dồi dào, muốn nghèo cũng khó chính là dự báo tử vi năm Tân Sửu 2021 của Thìn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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