Top con giáp PHÁT TÀI năm 2021: Đã giàu lại càng GIÀU HƠN, thần tài RÓT TIỀN vào két, đời thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2021 06:40

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, đây chính là 3 con giáp giàu có bậc nhất, chẳng cần nhọc công tiền cũng chui vào két ầm ầm như thác lũ sau mưa.

Tiền chất như núi, thần tài lâm môn nên những con giáp giàu có này sẽ phất lên cực nhanh, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng lắm của nhiều tiền.  

con giap giau co 1
Mùi nếu không thành đại gia thì cũng có nhà cao cửa rộng, sự nghiệp viên mãn và phát triển không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chí tiến thủ, luôn kiên định và không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính nhờ sự kiên nhẫn, không ngừng nỗ lực, cố gắng nên con giáp giàu sang này có thể xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, đây chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Mùi ắt đổi đời, xây dựng sự nghiệp ổn định, và đương nhiên tài vận sẽ hưng thịnh bất ngờ. Cuối năm nay, Mùi nếu không thành đại gia thì cũng có nhà cao cửa rộng, sự nghiệp viên mãn và phát triển không ngừng.  

con giap giau co 2
Cụ thể, từ tháng 4 trở đi, Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường Ngọ cũng chiến thắng nghịch cảnh để khẳng định vị thế chốn công sở, càng về hậu vận càng bội thu bạc tiền.

Đặc biệt, Tân Sửu 2021 Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Cụ thể, từ tháng 4 trở đi, Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ.  

con giap giau co 3
Từ đây đến cuối năm, Mão sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính vì không tham vọng nên người tuổi Mão lại được trời ban nhiều thứ. Họ có bản tính lương thiện nên sẽ tự sinh phú quý và quyền lực. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mão không thành rồng cũng thành phượng.

Nhờ thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu nên Mão làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, lại còn gặp được quý nhân giúp cuộc sống thăng hoa về sau. Từ đây đến cuối năm, Mão sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi 3 tháng tới: Top con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, song hỷ lâm môn, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Tử vi 3 tháng tới: Top con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, song hỷ lâm môn, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 tháng tới dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng sẽ đắc tài đắc lộc, giàu sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến