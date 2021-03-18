Được thần tài và quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài vận rực sáng trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/03/2021 07:58

Số trời đã định, dù làm thuê hay làm chủ thì trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này cũng uống no lộc trời, gánh tiền mỏi lưng, đổi đời ngoạn mục.

Tài vận thăng hoa, phú quý ùa vào nhà nên những con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, ví cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ. 

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Ngọ sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời, đếm tiền sái tay cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, bản lĩnh và cực năng động nên chẳng cần dựa dẫm bất cứ ai Ngọ cũng có sự nghiệp thành công, tài vận như ý. Càng về hậu vận con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu ú ụ.

Những tháng đầu năm Tân Sửu 2021 xui xẻo, liên tục gặp điều không may. Thế nhưng, từ đây đến 21 ngày tới Ngọ sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời, đếm tiền sái tay cũng không xuể. 

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Mùi muốn khổ cũng không được, phất lên làm đại gia chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có chí tiến thủ, có gan làm giàu và cực khôn khéo trong hành xử, có đầu óc nhìn xa trông rộng nên Mùi chưa bao giờ lép vế trước bất cứ ai. Họ biết cách khiến bản thân tỏa sáng, tận dụng thời cơ để tiến thân nên ngay từ khi còn độc thân đã có cơ ngơi đồ sộ, nhà cao cửa rộng.

Tử vi tháng 3/2021 chỉ rõ, từ đây đến cuối tháng Mùi sẽ được hưởng trái ngọt đời mình với tiền tình như ý. Bước sang tháng 4 phú quý an nhàn, cứ thế mà phất nên Mùi muốn khổ cũng không được, phất lên làm đại gia chỉ sau một đêm. 

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Từ hôm nay trở đi con giáp giàu có này sẽ vượng lộc vượng tài, cuối năm không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và bao dung nên dù nhiều lần bị tiểu nhân hãm hại Mão vẫn cho qua tất cả. Không so đo tính toán, không hơn thua tranh đoạt với ai nên Mão đi đến đâu cũng được quý mến, bề trên hết lòng nâng đỡ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những ngày đầu tháng 3 trắc trở thì từ hôm nay trở đi con giáp giàu có này sẽ vượng lộc vượng tài, cuối năm không thành rồng cũng thành phượng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách trời chỉ rõ, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 4/2021 những con giáp may mắn này sẽ mở ví đón tiền, tài khoản nhảy số liên tục.

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