Tử vi tuần mới 12 con giáp (2/12 - 8/12): Dần, Mùi tiền không ngừng đổ về túi, Thân bị tiểu nhân hãm hại, Tý họa phúc khó lường

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/12 đến 8/12/2019 nói rằng, người tuổi Tý sẽ có hung cát đan xen, khó phân thiệt hơn trong 7 ngày tới.

Đừng đi xem bói làm gì cho tốn tiền, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (2/12 - 8/12) dưới đây bạn sẽ tỏ tường vận mệnh của mình và người thân.

Trong tử vi 12 con giáp chỉ rõ, vận số của Sửu sẽ có chuyển biến tích cực trong tuần mới này. Chẳng những có tình duyên thăng hoa, hạnh phúc êm đềm con giáp này còn có tài lộc hội tụ, càng về cuối tuần càng vượng phát.

Những tưởng đã nắm chắc thành công trong tay nhưng chỉ vì một phút bất cẩn Tý lại lâm vào cảnh trắng tay, đánh mất cả cơ hội đổi đời ngay trước mắt. Nếu không tự răn đe bản thân, tích cực nâng cao uy tín trong công việc thì Tý sẽ phải trả giá đắt.

Thu nhập tăng đột biến, nghề tay trái cũng giúp Sửu có tiền bạc về tay nên 7 ngày tới Sửu sẽ an nhàn hưởng phúc.

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ là con giáp may mắn nhất tuần này. Bởi lẽ, tử vi tuần mới đã chỉ rõ, Dần sẽ làm đâu thắng đó, kiếm được bộn tiền trong 7 ngày tới.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp này cũng phát tài phát lộc, túi rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng hờn.

Để tránh vận xui đeo bám, Mão cần kiểm soát tài chính gắt gao, cẩn thận hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sẽ có tuần mới khá bất ổn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Dù đã nỗ lực không ngừng, miệt mài làm việc nhưng vì bị những kẻ ghen ăn tức ở ganh ghét hãm hại nên con giáp này bị nẫng tay trên.

Để tránh vận xui đeo bám, Mão cần kiểm soát tài chính gắt gao, cẩn thận hơn. Đừng vội bung tiền đầu tư vào bất cứ thứ gì kẻo mất hết tất cả.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới từ ngày 2/12 đến 8/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, Thìn sẽ thuận lợi trăm bề, an nhàn sung sướng hơn người. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc.

Càng về cuối tuần Thìn càng ăn nên làm ra, thoải mái tiêu pha, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Tỵ

Dù được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao nhưng Tỵ lại có tử vi tuần mới khá trầy trật. Bị hung tinh ám vận nên Tỵ sẽ khốn đốn lắm phen.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi quý nhân sẽ xuất hiện để hỗ trợ Tỵ hết lòng. Từ đây, Tỵ sẽ lại có của nả đầy nhà, hân hoan hưởng lộc.

Ngọ cần học cách lắng nghe, tiếp thu những lời khuyên giải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung cát đan xen, đầu tuần thịnh vượng, cuối tuần không như ý chính là vận số của Ngọ trong tuần mới này.

Thay vì cố chấp, chỉ làm theo ý mình Ngọ cần học cách lắng nghe, tiếp thu những lời khuyên giải để nắm chắc cơ hội kiếm tiền trời cho.

Tuổi Mùi

Tài khoản của người tuổi Mùi sẽ tăng liên tục trong 7 ngày tới. Chính nhờ sự thông minh, óc chiến lược và sự chịu khó của mình nên con giáp giàu có này xứng đáng hút cạn lộc trời.

Trong chuyện tình cảm, dù có hờn giận cãi vã nhưng sau sóng gió hai bạn sẽ càng gắn kết keo sơn, quyến luyến không rời.

Tuổi Thân

Tiền tài hao hụt, của nả thi nhau đội nón ra đi chính là hung tin Thân phải đón nhận trong tuần này. Thế nên, dù căng thẳng, mệt mỏi đến mấy Thân vẫn phải cố gắng giữ được sự minh mẫn kẻo gây nên tai họa.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, bình tĩnh giải quyết từng khúc mắc một Thân sẽ lại được trời thương mà rót lộc vào nhà.

Dậu cần công tư phân minh, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình biến động không ngừng khiến Dậu phải lao đao lắm bận. Từ giữa tuần trở đi công việc của con giáp này sẽ sa sút bội phần. Nhẹ thì bị cấp trên khiển trách, nặng thì bị giáng chức giảm lương hoặc bị phạt một khoản tiền khá lớn.

Dậu cần công tư phân minh, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc kẻo chính bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Tuổi Tuất

Tiền tài thi nhau đổ vào túi, càng về cuối tuần càng hưng vượng chính là lá số tử vi tuần mới của Tuất. Thế nhưng, thay vì chi tiêu hoang phí, vung tay quá trán Tuất cần đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền.

Tuất đừng quá tham công tiếc việc mà quên dành thời gian cho gia đình, người thân kẻo những người thân yêu của bạn sẽ hờn tủi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới 12 con giáp, từ 2/12 - 8/12/2019, đường tài lộc của Hợi sẽ bị ngăn trở. Thế nên, thay vì nản chí đầu hàng số phận Hợi cần vững tin vào chính mình mà vượt qua nghịch cảnh.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách gian truân Hợi sẽ lại ung dung đếm tiền, an nhàn sung sướng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!