Tử vi tuần mới (10-16/10/2022): 2 con giáp thăng hạn không ngừng, 1 con giáp thụt lùi không điểm dừng?

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán. Tuần này, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Nếu thời gian cho phép, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người.

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Tuổi Tuất

Tuần mới là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

Với các cặp đôi, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù khó khăn ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, gạt bỏ mọi chông gai.

Con giáp thụt lùi

Tuổi Tý



Tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Tý làm công ăn lương vì có thể có một số rắc rối bất ngờ xảy ra, đồng thời còn cần phải suy nghĩ và dành thời gian để giải quyết.

Tuần này, người tuổi Tý không nên hấp tấp, vội vàng đưa ra một số quyết định quan trọng trong công việc. Đồng thời, bản mệnh cần giao tiếp khéo léo hơn khi nói chuyện với cấp trên để tránh bị làm khó dễ trong công việc.

Người tuổi Tý cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Con giáp này sẽ gặp phải một cuộc tranh chấp liên quan đến tiền bạc giữa những người thân trong khoảng thời gian này.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!