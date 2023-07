Tử vi tuần cuối của tháng 7/2022, 3 con giáp may mắn hút cạn lộc trời, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến, vận trình sắp tới hanh thông, làm gì cũng gặp suôn sẻ

Đây là thời điểm tuổi Ngọ phát huy khả năng của bản thân. Bạn hãy tự tin thể hiện năng lực trong công việc, chắc chắn sẽ có những hiệu quả tốt đẹp. Vận trình tài lộc sắp tới vô cùng may mắn. Công việc nhờ nỗ lực và chăm chỉ nên mang đến nhiều cơ hội để con giáp này có thể gia tăng thêm thu nhập.

Theo tử vi 12 con giáp, tuần cuối cùng của tháng 7/2022 con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều điều may mắn, tốt lành. Nhờ sự nâng đỡ của quý nhân, Ngọ sẽ đạt được nhiều thuận lợi, thành công trong quãng thời gian này.

Không chỉ gặp thuận lợi trong con đường công danh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ngọ cũng có dấu hiệu phát triển tốt. Người độc thân có cơ hội thổ lộ tình cảm với người mình thích và may mắn nhận được cái gật đầu của đối phương.

Cụ thể trong thời gian này, những khó khăn, vướng mắc trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung đều được tháo gỡ. Tuất sẽ đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, khi được cấp trên trọng dụng và may mắn có tên trong danh sách nhân viên được tăng lương trong tháng này. Cuộc sống sung túc, an khang thịnh vượng, tài lộc tràn đầy của con giáp may mắn này thực sự khiến nhiều người phải ao ước.

Cụ thể trong thời gian này, những khó khăn, vướng mắc trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung đều được tháo gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tuần cuối cùng tháng 7/2022 của 12 con giáp nói rằng người tuổi Tý có vận trình hung cát đan xen trong tuần này. Về công việc, Tý gặp nhiều may mắn khi được quý nhân hoặc người đi trước hướng dẫn; nhờ thế dễ đạt được mục tiêu hơn.

Phương diện tài lộc, nửa cuối tuần tài lộc vượng dần, tiền kiếm về nhiều vô kể, muốn gì có đó cũng vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên vì vậy mà tiêu sái một cách hoang phí. Về tình cảm, hãy cùng nửa kia trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn thay vì rơi vào tình trạng nghi ngờ hay lo lắng.

Phương diện tài lộc, nửa cuối tuần tài lộc vượng dần, tiền kiếm về nhiều vô kể, muốn gì có đó cũng vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

